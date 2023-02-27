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連假第3天將現北返車潮　國道15大易塞路段報你知

▲假期第三天，交通部高速公路局預估國道將出現北返車潮，並預估15路段易塞車。（圖／資料照，記者許若茵攝）
▲假期第三天，交通部高速公路局預估國道將出現北返車潮，並預估15路段易塞車。（圖／資料照，記者許若茵攝）

記者顏真真／台北報導

今（27）日228連續假期第3天，交通部高速公路局預估今日國道以北返車潮為主，北中南共15大路段將現車潮，重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林，建議西部國道南部地區北向用路人上午早點出發，中部地區北向用路人於12時前出發，國5北向用路人建議於上午早點出發，節省寶貴時間。

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高公局表示，統計昨日全日交通量為121.4百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的5.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍，昨日下午車多路段除國1北向新竹系統至竹北至22時紓解、國5北向頭城至坪林路段於隔日（ 2月27日）凌晨1時紓解外，其餘路段於20時後大致順暢。至於今日凌晨0-5時交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估今日交通量為118百萬車公里。

截至今日上午9時40分左右，台74線霧峰系統至大里、中投路段亮紅車速只有20公里至40公里；國3土城至樹林及三鶯至鶯歌系統也出現車速僅20-40的紅色。高公局說，截至今日上午7時，交通量為9.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等(如附圖1)。

高公局並預判，今日假期第3天以北返車流為主，北部國1北向苗栗至湖口、國3關西至大溪下午3點之後會有北返車潮湧現，國5北向宜蘭至坪林上午9點至10點陸續有北返車潮；中部地區今日也以北向車潮為主，並侷限在下午部分，包括國1北向西螺至埔鹽系統及北向南屯至后里、國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山等路段從下午3點就會有車潮湧現，另外國4西向潭子系統到豐勢從下午1點至4點會是車流較集中時段，國6西向舊正到霧峰系統下午4點至7點車流較集中。

至於南部路段，除國1南向大灣到路竹、國10東向鼎金系統到燕巢系統之外，國1北向鼎金系統至高科路段下午6點至8點之間車流較多時，國1北向大灣至台南系統路段、國10西向仁武到左營端路段下午3點至7點也有西返車潮。

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