APEC移師美國舉辦 邱臣遠：應重申加入CPTPP意願
今年亞太經濟合作會議（APEC）輪到美國主辦，而受到外界矚目的APEC領袖峰會也將於11月在舊金山登場，外界關切我方出席的領袖代表，是否有機會再度「突破」。台灣民眾黨立委邱臣遠今（27）日表示，我國除應充分利用台美關係空前友好的機會，突破台灣出席代表的層級外，也應在APEC場合重申台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）協議的意願。
記者呂炯昌／台北報導
邱臣遠表示，根據美國主責官員莫瑞（Matt Murray）表示，台灣是APEC正式成員，地位與其他會員相同，美方將會確保包含「中華台北」在內所有經濟體都能充分參與。換句話說今年不可能發生2001年因為中共反對，導致李元簇前副總統無法成行的情形。
邱臣遠表示，由於APEC是我國以「中華台北」經濟體正式參加的區域性多邊貿易組織，過去李登輝總統時代出席APEC的代表，主要是經建會主委或海基會董事長；陳水扁總統時代則非常多元彈性，但無法指派卸任副總統層級與會；馬英九總統時代則均以卸任副總統為代表；而蔡英文總統則以親民黨主席宋楚瑜及台積電創辦人張忠謀為主。很明顯馬英九時代出席層級最高，因此這次有沒有機會再做突破，值得大家期待！
邱臣遠認為，台灣除應充分利用台美關係空前友好的機會，突破台灣出席代表的層級外；也應在APEC場合重申台灣加入CPTPP協議的意願、提出區域中小企業跨國合作倡議，以及參與民航組織（ICAO）與世界衛生組織（WHA）等國際多邊平台會議的需求，為我國爭取更多的國際參與空間。