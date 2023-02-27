福原愛被不倫戀害慘！工作室微博粉絲沒破千 竟悄悄關閉
日本桌球好手福原愛和橫濱男陷入不倫戀重創形象，前年與江宏傑宣布離婚後，開始力圖重振事業，尤其是以對她較為友善的中國市場為主，多次接受中國媒體訪問，也在微博、抖音平台積極發文，不過，此舉似乎難敵不倫戀的陰霾，她去年10月成立的工作室微博，粉絲數一直未能破千，最近還靜悄悄地關閉了，徒留一團謎雲。
記者江芷稜/綜合報導
福原愛事業正盛時期，包括FB、IG和微博都蓬勃發展，自從不倫戀爆發後，她暫停社群平台發文，僅保持微博不定時更新，似乎不想讓新戀情轉移焦點，她在去年10月成立工作室微博，發表了對橫濱男前妻的道歉聲明，表示跟橫濱男不算出軌、無意爭奪人夫的意圖、沒有不當介入他人婚姻，但該則貼文PO出後，又立刻改為僅自己可見，態度反覆讓人摸不著頭緒。
而個人微博擁有552萬粉絲的福原愛，似乎因不倫戀漸失人心，不少中國網友認為她出軌在先，這2年來官司不斷，當年天才桌球少女的光環逐漸褪色，工作室微博開通後，粉絲數僅十位數，經營4個月還沒有破千人，成績不如預期，反而招致負評，在無人關注的情況下，此微博靜悄悄關閉了，象徵福原愛想從中國紅回日本的念頭，似乎沒有獲得太多人支持。