《寄生上流》翻版！蔡天鳳前夫一家被起底　犯罪背景驚悚

王少偉18歲到工地掙錢　學弟真心換絕情「把車偷走」

▲王少偉18歲賺錢買車卻被學弟偷走。（圖／衛視中文台提供）
▲王少偉18歲賺錢買車卻被學弟偷走。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請張鳳書、王少偉、宋哥及若綺，分享自己曾經被先斬後奏的不舒服經驗。王少偉說18歲去工地打工整整一個月，才賺到錢買了一台屬於自己的摩托車，有位要好的學弟看到自己風光騎車上學，就天天纏著他想借摩托車，王少偉先以他沒有駕照婉拒，後來學弟要考駕照想借車練習，王少偉不好拒絕就大方借他，沒想到後來新車騎不到一個月竟然被偷，等警察打電話來，王少偉才知道原來是學弟趁借車的時候，偷打鑰匙把車子偷走了，讓王少偉氣說：「車被偷就有如現在另一半被偷一樣！」

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▲《一袋女王》錄影，左起為宋哥、張鳳書、巴鈺、宇珊、王少偉和若綺。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》錄影，左起為宋哥、張鳳書、巴鈺、宇珊、王少偉和若綺。（圖／衛視中文台提供）
 王少偉表示對男生來說，如果18歲就能擁有一台屬於自己的摩托車，是多麼光榮的一件事，所以18歲一到，王少偉立刻跟家人說要買摩托車，家人也同意了，但要他自己去打工賺錢，於是王少偉為了存夠錢買摩托車，18歲那年的暑假，就跟著做水泥工作的鄰居去工地打工，天天站在10幾樓高的鷹架上，一手握著鷹架一手擦拭外牆，一個月下來就賺到買摩托車的錢。

於是開學後，王少偉就騎著當時風靡一時的摩托車上學，果然讓他立刻成了全校萬眾矚目的焦點。王少偉說當時有個學弟看到他騎車上學十分帥氣，天天追著他問說可不可以借騎一下機車，而且是見到一次問一次。但王少偉覺得新車捨不得，再加上學弟沒有駕照更不可能借他，但因為學弟跟他很好，於是王少偉就承諾等他18歲考上駕照，摩托車就借他騎。

有一天，學弟就跟王少偉說要準備考駕照了，想借摩托車去練習場練習，王少偉心想學弟只是在練習場騎，不會被警察臨檢，於是就答應借給他，後來陸陸續續有其他人來借，王少偉都以沒有駕照回絕。沒想到新車買不到一個月，還沒享受夠驕傲的感覺，有天下課後發現摩托車竟然被偷了，當下心情有如晴天霹靂，車被偷就有如現在另一半被偷一樣，讓他失魂落魄情緒低到極點，王少偉只能趕緊去警局報案，當時那位借車的學弟還幫忙到處找。過一陣子後警察局打給王少偉，說那個學弟因為無照駕駛還騎著贓車被臨檢攔下，一問之下這才知道，原來學弟趁借車的時候，偷偷打了一份備用鑰匙，趁機把摩托車偷走。

王少偉到了警察局後，學弟說因為太愛那台摩托車所以才偷走，當場道歉，但王少偉實在無法原諒學弟的行為，就跟他漸行漸遠，後來學弟還有帶著水果來家裡道歉，但王少偉覺得自己是信任學弟才會借他車，學弟卻用偷車來回報他，實在傷他太深，真的無法原諒。本集將於明（28）日晚上10點播出。

▲王少偉分享曾在聚會遇到互有好感的對象，豈料對方喝醉後的大膽行為，踩到他的地雷。（圖／翻攝王少偉FB）
▲王少偉無法原諒學弟偷車。（圖／王少偉臉書）

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