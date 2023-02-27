王少偉18歲到工地掙錢　學弟真心換絕情「把車偷走」

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於是開學後，王少偉就騎著當時風靡一時的摩托車上學，果然讓他立刻成了全校萬眾矚目的焦點。王少偉說當時有個學弟看到他騎車上學十分帥氣，天天追著他問說可不可以借騎一下機車，而且是見到一次問一次。但王少偉覺得新車捨不得，再加上學弟沒有駕照更不可能借他，但因為學弟跟他很好，於是王少偉就承諾等他18歲考上駕照，摩托車就借他騎。
有一天，學弟就跟王少偉說要準備考駕照了，想借摩托車去練習場練習，王少偉心想學弟只是在練習場騎，不會被警察臨檢，於是就答應借給他，後來陸陸續續有其他人來借，王少偉都以沒有駕照回絕。沒想到新車買不到一個月，還沒享受夠驕傲的感覺，有天下課後發現摩托車竟然被偷了，當下心情有如晴天霹靂，車被偷就有如現在另一半被偷一樣，讓他失魂落魄情緒低到極點，王少偉只能趕緊去警局報案，當時那位借車的學弟還幫忙到處找。過一陣子後警察局打給王少偉，說那個學弟因為無照駕駛還騎著贓車被臨檢攔下，一問之下這才知道，原來學弟趁借車的時候，偷偷打了一份備用鑰匙，趁機把摩托車偷走。
王少偉到了警察局後，學弟說因為太愛那台摩托車所以才偷走，當場道歉，但王少偉實在無法原諒學弟的行為，就跟他漸行漸遠，後來學弟還有帶著水果來家裡道歉，但王少偉覺得自己是信任學弟才會借他車，學弟卻用偷車來回報他，實在傷他太深，真的無法原諒。本集將於明（28）日晚上10點播出。