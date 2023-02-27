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辜寬敏肺腺癌逝！沈默殺手發現時多晚期　4大症狀要小心

▲獨派大老辜寬敏因肺腺癌過世。肺腺癌早期發現不容易，如果有呼吸喘、胸痛、痰有血等症狀，建議需要提高警覺並儘速就醫。（圖／NOWnews資料照片，記者林人芳攝，2019,03,27)
▲獨派大老辜寬敏因肺腺癌過世。肺腺癌早期發現不容易，如果有呼吸喘、胸痛、痰有血等症狀，建議需要提高警覺並儘速就醫。（圖／NOWnews資料照片，記者林人芳攝，2019,03,27)

記者周淑萍/綜合報導

總統府資政辜寬敏今（27）日因肺腺癌逝世於台北榮民總醫院，享耆壽97歲。肺癌死亡率佔全球之冠，更蟬聯多聯為國內十大癌症死因之首，早已躍居為台灣「新國病」。台灣癌症基金會曾分享一個個案，有一名南部的農夫某天下田時，上背部到下背部突然莫名劇痛，就醫檢查後竟確診肺腺癌第4期，且癌細胞轉移至骨頭和淋巴，自費搭配免疫藥物合併療法，才讓腫瘤明顯縮小。肺癌早期發現不容易，如果有不明原因胸痛、肺部同一部位反覆發炎、持續性肩膀痛或背痛、呼吸會喘且體重減輕等4大症狀，建議需要提高警覺儘速就醫。《NOWnews今日新聞》幫讀者整理肺癌及肺腺癌報你知，看下去就知道！

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📍肺癌跟肺腺癌的差別？

肺腺癌屬於肺癌中的非小細胞肺癌。肺腺癌始於分泌黏液的顆粒細胞，通常會在肺泡之中增長，位於肺部外緣，與其他癌症相比，肺腺癌往往生長得更慢。

肺癌泛指由氣管、支氣管黏膜上皮或肺泡上皮源生的惡性腫瘤。粗分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌。小細胞肺癌惡性度較高，其他肺癌的分期和治療，統稱為非小細胞肺癌，非小細胞肺癌依型態和構造分化的不同，分為腺癌（包括肺泡癌）、鱗狀上皮細胞癌（或扁平上皮細胞癌）、大細胞癌，以及其他較罕見的癌症等

📍肺癌不易早期發現

通常早期肺癌病人多半沒有明顯的自覺症狀，或者僅僅是輕微咳嗽及胸部有輕度隱痛，隨著病情進展，開始陣發性乾咳或痰中帶血，有時血多痰少，另有不同程度的胸痛或發燒。到了晚期，病人會出現不易控制的陣發性嗆咳，痰中帶血或大咯血，胸痛比較劇烈，一般止痛藥難以緩解，也可能伴有氣急或呼吸困難，頭暈眼花，發燒（使用抗生素無效）。

📍有此4症狀需提高警覺

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良醫師曾經公開表示，肺癌不易早期發現，確診時超過一半已是晚期或轉移，無法手術切除。有一部分病人儘管有輕微的早期症狀，但未重視或被誤診，因而延誤病情。台灣肺癌學會網站建議年齡在40歲以上者，如果有以下4症狀，應該提高警覺：

1出現原因不明的胸痛，痰有血絲，經治療無效。

2肺的同一部位反覆發炎，經積極治療，效果不佳。

3持續性的胸部疼痛、肩膀痛或背痛，通常在深呼吸時更明顯。

4 呼吸會喘、呼吸困難、聲音嘶啞，疲勞感、食慾變差、體重減輕等。

▲癌症患者面臨健保與自費用藥之間的「生死抉擇」，台灣癌症基金會及多個病友團體表態呼籲，盼設立「台灣癌症新藥多元支持基金」。(示意圖／取自shutterstock)
▲肺癌早期發現不容易，如果有不適症狀應該就醫進一步檢查。(示意圖／取自shutterstock)

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