辜寬敏肺腺癌逝！沈默殺手發現時多晚期　4大症狀要小心

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肺腺癌屬於肺癌中的非小細胞肺癌。肺腺癌始於分泌黏液的顆粒細胞，通常會在肺泡之中增長，位於肺部外緣，與其他癌症相比，肺腺癌往往生長得更慢。
肺癌泛指由氣管、支氣管黏膜上皮或肺泡上皮源生的惡性腫瘤。粗分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌。小細胞肺癌惡性度較高，其他肺癌的分期和治療，統稱為非小細胞肺癌，非小細胞肺癌依型態和構造分化的不同，分為腺癌（包括肺泡癌）、鱗狀上皮細胞癌（或扁平上皮細胞癌）、大細胞癌，以及其他較罕見的癌症等
📍肺癌不易早期發現
通常早期肺癌病人多半沒有明顯的自覺症狀，或者僅僅是輕微咳嗽及胸部有輕度隱痛，隨著病情進展，開始陣發性乾咳或痰中帶血，有時血多痰少，另有不同程度的胸痛或發燒。到了晚期，病人會出現不易控制的陣發性嗆咳，痰中帶血或大咯血，胸痛比較劇烈，一般止痛藥難以緩解，也可能伴有氣急或呼吸困難，頭暈眼花，發燒（使用抗生素無效）。
📍有此4症狀需提高警覺
台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良醫師曾經公開表示，肺癌不易早期發現，確診時超過一半已是晚期或轉移，無法手術切除。有一部分病人儘管有輕微的早期症狀，但未重視或被誤診，因而延誤病情。台灣肺癌學會網站建議年齡在40歲以上者，如果有以下4症狀，應該提高警覺：
1出現原因不明的胸痛，痰有血絲，經治療無效。
2肺的同一部位反覆發炎，經積極治療，效果不佳。
3持續性的胸部疼痛、肩膀痛或背痛，通常在深呼吸時更明顯。
4 呼吸會喘、呼吸困難、聲音嘶啞，疲勞感、食慾變差、體重減輕等。