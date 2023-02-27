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假期第3天！國道3事故最長回堵7公里　下午3路段也已紫爆

▲228連假第3天，國道今（27）日國道有3起追撞事故造成回堵，目前北返車流也持續湧現，下午快2點，有3路段已紫爆，車速不到20公里。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲228連假第3天，國道今（27）日國道有3起追撞事故造成回堵，目前北返車流也持續湧現，下午快2點，有3路段已紫爆，車速不到20公里。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者顏真真／台北報導

今（27）日是228連續假期第3天，交通部高速公路局指出上午國道有3起小客車及小客車與大貨車追撞事故，後方車流最長回堵7公里，目前事故均已排除，不過，預估國道有11路段將出現壅塞，而截至下午1時56分，包括東向木柵至深坑端、北向宜蘭至頭城、西向深坑端至木柵這3路段都已紫爆，車速不到20公里。

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高公局指出，截至今日上午11時，國道全線交通量為32.7百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，而上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、北向圓山至汐止；國3南向中和至樹林；國5南向南港系統至石碇、北向頭城至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

另外，高公局表示，今日上午8時56分於國3南向57公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時25分排除，造成後方車流回堵7公里；上午9時29分於國3南向50公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時43分排除，造成後方車流回堵2公里。

而今日上午10時15分於國1北向164.8公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用外線車道，並於上午10時19分排除，造成後方車流回堵2公里，高公局表示，這些事故均導致車輛回堵，嚴重影響整體車流順暢。

高公局也預判，今日下午重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

不過，根據高速公路1968顯示，截至下午1時56分，國道壅塞排行前10大路段，包括東向木柵至深坑端、北向宜蘭至頭城、西向深坑端至木柵這3路段都已紫爆，車速不到20公里，而北向內湖至東湖、北向東湖至高架汐止端、東向萬芳至木柵及北向汐止系統也亮紅，車速不到40公里。

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