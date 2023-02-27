沉寂2個月！柯震東破相「首度露面」坦言：心中有陰影
青春犯罪驚悚爽片《黑的教育》，今（27）日舉行媒體聯訪記者會，3名鮮肉演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯共同出席，而導演柯震東先前因拍攝Netflix 奇幻台劇《乩身》，臉部不慎遭到無人機撞傷，送醫治療縫了近30針，經過2個月休養後今日首度公開露面，他坦言心中還有陰影，會害怕旋轉太快的東西，需要時間消耗負面情緒。
記者黃雅琪/台北報導
柯震東因為拍戲受傷而停拍2個月休養，如今在自己執導的第一部電影《黑的教育》記者會上「首度公開露面」，面對媒體詢問傷勢狀況，柯震東一派輕鬆表示：「OK啊！好多了！」但提到心情上有無釋懷，他則認為：「那個很難，慢慢來吧！」受傷後內心仍然留下陰影的柯震東，坦言現在看見旋轉太快、快壞掉的東西都會有點擔憂。
柯震東臉部傷勢，目前落在左臉顴骨附近小範圍區域，貼著白色美容膠帶防止空氣髒污；而許久未見到媒體的柯震東，被問及昨晚有沒有因此緊張睡不好，他開玩笑回應：「不會啊！最近滿累的、滿好睡的。」他還透露，先前因為受傷停拍的台劇《乩身》，目前已經開始動工補拍。
從演員變導演，對柯震東而言最困難的地方在：「應該是做一個融合吧！可能我也是演員的關係，對角色演出上有想像自己也會演過。我到現場時，他們的表現跟我自己幻想中演出的樣子，中間會有一個不一樣，彼此要去做一些妥協。」他認為自己演繹3個角色一定有盲點，演員反而會把盲點給補齊，是很好的狀況。《黑的教育》3月10日全台上映。