黃捷、徐巧芯愛上《丞相》男！昔遭「白眼不雅照」霸凌
政壇4美愛上同一個男人？！徐巧芯、黃捷、徐千晴、謝子涵受全民大劇團之邀，在《丞相，起風了》扮演同一個角色，她們詮釋男主角凱爾的初戀情人，在劇中因職業是女團團長，慘遭網軍出征，談到被霸凌的經驗，黃捷飽受色情圖片騷擾，氣喊：「這種人我就是一律告。」
記者羅凌筠/台北報導
網路惡意留言的議題讓政壇女性心有戚戚焉，黃捷因對韓國瑜翻白眼一戰成名，但是被網友將白眼圖移花接木，搭配按摩棒或色情玩具，以此騷擾黃捷，她說：「我不能接受，後來陸續告了幾個人，但他們不會停手，換帳號繼續攻擊，這種對於女性用色情哏，覺得羞辱妳有用的人，我不會罷手。」
徐巧芯爭取立委一職，一天24小時最大化使用，她說自己上午在議會問政，6點到9點排練舞台劇，10點到11點是個人直播，時間都排好了，為了美美上台，徐巧芯從1月開始減肥，一天2餐沙拉，一周4次重訓，體脂已經少了4%，更誓言要練出腹肌。
被問演戲、質詢哪個難？徐巧芯坦言是演戲，因為她跳起舞來同手同腳，有次在謝龍介的場跳《愛你》，差點跌倒讓全場笑翻，因此舞技是最想精進的地方。面臨網友霸凌，徐巧芯說：「瞎咖留言我就跟他們筆戰，他想叫你閉嘴，你就偏要講，久了他覺得對你的攻擊就是起不了作用，就會放棄。」
林辰唏是早安少女組的粉絲，以往雖然內心有女團夢，但是導演都派給她太妹類型的叛逆角色，這次終於嘗試到當歌手的滋味，她說自己有個大叔魂，去日本還會跑到代代木公園拍偶像。拿到金鐘獎後戲約變多，林辰唏今年有3個作品，更剃髮演出導演男友林立書的《最佳利益》續集。