看球賽享優惠！ 工策會推「WBC經典賽特約商店」拚經濟

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值得一提是，許多業者將WBC球賽在台中舉辦當成「家有喜事」，所以，除了響應滿千送二百活動外，更自行推出加碼優惠，民眾只要至門市說出「中華隊加油！」等通關密語，即贈送驚喜小禮物，熱情歡迎民眾來到臺中看棒球、吃美食、買好物、享優惠！
黃總幹事說明，工策會致力將臺中伴手禮推廣至國際，這次更限量推出「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」贈予外賓，精緻的禮盒，從外觀設計、內容選品都由工策會一手包辦，甚至摺紙盒、包裝出貨，也是由工策會自行招募志工協力完成，可說全力以赴了。
禮盒內的7項伴手禮，全都大有來頭，包括青鳥旅行─經典花生及芝麻蛋捲、法布甜─人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡─遊臺中掛耳咖啡包、華剛茶葉─最高金賞茶包、小林煎餅─特製WBC煎餅、鴻鼎菓子─鳳凰酥、光山行─漆器紋書籤，全是「臺中市十大伴手禮」選出的優秀品牌，希望讓外國球員、大聯盟貴賓對臺中美食留下深刻印象。
工策會補充說明，工策會更媒合臺灣連鎖加盟促進協會參與「2023世界棒球經典賽特約商店」，包括手搖飲品牌「Mr.Wish」，以及「築間餐飲集團」旗下品牌─築間幸福鍋物、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile、有之和牛、絵馬別邸皆推出優惠方案。「2023世界棒球經典賽特約商店」更多詳情請見：(https://www.taichung.gov.tw/2266137/2266302/2284457/2286595/post