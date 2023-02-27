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看球賽享優惠！ 工策會推「WBC經典賽特約商店」拚經濟

▲台中工策會趁著「3月全民瘋棒球」熱潮， 推出逾百家特約商店，憑球賽票根即可享優惠，助業者拚經濟。（圖／工策會提供）
▲台中工策會趁著「3月全民瘋棒球」熱潮， 推出逾百家特約商店，憑球賽票根即可享優惠，助業者拚經濟。（圖／工策會提供）

記者金武鳯/台中報導

看球賽不忘拼經濟，球迷引頸期待的「2023世界棒球經典賽(WBC)」，預計將吸引逾10萬人次來到臺中觀賽。臺中市工商發展投資策進會為幫在地業者搶商機，特推「2023世界棒球經典賽特約商店」優惠活動，3月1日起為期一個月，民眾憑WBC球賽票根至特約商店消費，可享「滿千送兩百」，與業者聯手推動「3月全民瘋棒球」熱潮。

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工策會總幹事黃于珊表示，「2023世界棒球經典賽(WBC)」熱身賽，將於3月5日在臺中洲際棒球場開打，分組預賽隨即於3月8日至12日盛大登場。工策會響應「2023世界棒球經典賽在臺中」，推出WBC特約商店優惠活動，媒合十大伴手禮得獎廠商、好禮協會、產業故事館、糕餅公會、飛雁創業協會，以及與勞工局合作邀請光復新村青創基地業者，超過百家伴手禮門市共襄盛舉。

值得一提是，許多業者將WBC球賽在台中舉辦當成「家有喜事」，所以，除了響應滿千送二百活動外，更自行推出加碼優惠，民眾只要至門市說出「中華隊加油！」等通關密語，即贈送驚喜小禮物，熱情歡迎民眾來到臺中看棒球、吃美食、買好物、享優惠！

▲工策會致力將臺中伴手禮推廣至國際，限量推出「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」贈予外賓，志工正趕工組合包裝。（圖／工策會提供）
▲工策會致力將臺中伴手禮推廣至國際，限量推出「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」贈予外賓，志工正趕工組合包裝。（圖／工策會提供）
黃總幹事說明，工策會致力將臺中伴手禮推廣至國際，這次更限量推出「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」贈予外賓，精緻的禮盒，從外觀設計、內容選品都由工策會一手包辦，甚至摺紙盒、包裝出貨，也是由工策會自行招募志工協力完成，可說全力以赴了。

禮盒內的7項伴手禮，全都大有來頭，包括青鳥旅行─經典花生及芝麻蛋捲、法布甜─人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡─遊臺中掛耳咖啡包、華剛茶葉─最高金賞茶包、小林煎餅─特製WBC煎餅、鴻鼎菓子─鳳凰酥、光山行─漆器紋書籤，全是「臺中市十大伴手禮」選出的優秀品牌，希望讓外國球員、大聯盟貴賓對臺中美食留下深刻印象。

工策會補充說明，工策會更媒合臺灣連鎖加盟促進協會參與「2023世界棒球經典賽特約商店」，包括手搖飲品牌「Mr.Wish」，以及「築間餐飲集團」旗下品牌─築間幸福鍋物、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile、有之和牛、絵馬別邸皆推出優惠方案。「2023世界棒球經典賽特約商店」更多詳情請見：(https://www.taichung.gov.tw/2266137/2266302/2284457/2286595/post

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