名家論壇》方野／真相終將還台南一個公道！

我是廣告 請繼續往下閱讀
88槍擊案發生後轟動全國，時間距離九合一大選僅半個月，台南一下子從「文化古都」變成了眾人揶揄的「慶記之都」，部份媒體、政客、政治團體繪聲繪影，彷彿台南治安已經病入膏肓，台南市長黃偉哲更是成了眾矢之的，即使數次親上火線說明，展現不推責也不逃避的態度，仍難杜悠悠之口。88槍擊案的衝擊也反應在選舉上，國民黨市長候選人謝龍介有了炒作的題材，無論是政見發表會或最後幾波文宣，都以「護治安」大作文章。一時之間，台南市黑影幢幢，轄區分局長及南市警局長方仰寧還因此遭到撤換。
隨著洪政軍落網，這起震驚全國的槍擊案件的真相逐漸浮出水面，相信在檢調的追查下，事實一定會查個水落石出。然而，回顧過去這三個多月的發展，「台南＝黑金＝治安敗壞」這條「故事線」，被有心人士刻意操作的斧鑿極深。
先是企圖影響黃偉哲的市長選情，隨後登場的台南市議會正副議長選舉，也難逃這一波「涉黑」的精心設計，所幸最後民進黨展現團結，最後終於險勝無黨籍郭信良。
綜觀整起案件，無論是發生的時間及後續引起的政治波瀾，似乎都是衝著民進黨內特定陣營而來。究竟目的是什麼，是地方利益角力？還是精心策劃的政治謀殺？仍有待檢調進一步釐清。但無論如何，卑劣之舉注定徒勞，希望有心從政之士謹記，「不信黑暗可戰勝光明」。
●作者：方野／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com