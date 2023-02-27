人物／投身台獨志業半世紀　白色西裝紳士辜寬敏無愧無悔

名家論壇》方野／真相終將還台南一個公道！

▲台南學甲88槍擊案，槍手孔祥志案發後逃亡，在廈門落網押解返台。（圖／翻攝畫面）
▲台南學甲88槍擊案，槍手孔祥志案發後逃亡，在廈門落網押解返台。（圖／翻攝畫面）

文／方野

去年11月10日台南學甲爆發88槍擊案震撼社會，綽號「紅龜」主嫌洪政軍及槍手孔祥志犯案後偷渡至中國，今年1月在中國福建泉州落網，刑事局接獲消息後，與對岸司法機關達成共識，25日下午經廈門押解返台。洪政軍落網後，供稱開槍動機是不滿光電利益遭「整碗捧去」，才會以此作為「警告」。由洪政軍的說法可知，88槍擊案涉及私人間的私益恩怨糾葛，但事發後卻被抹黑成台南治安敗壞，甚至貼上「高譚市」等負面標籤，是否有人刻意帶風向，背後動機恐怕不單純。

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據《聯合報》報導稱，「紅龜」洪政軍犯下88槍擊案的動機就是光電利益喬不攏，檢警調查過程中也發現，洪在犯案前曾與某特定人士密切往來，犯案後隨即偷渡至對岸，一切彷彿有人安排妥當，甚至像是「早有編劇寫好劇本一樣」，至於這這齣戲的真正目的，可以從誰受傷最重、損失最大，誰才是最大的受害者，來推敲出「藏鏡人」劍指何方。

88槍擊案發生後轟動全國，時間距離九合一大選僅半個月，台南一下子從「文化古都」變成了眾人揶揄的「慶記之都」，部份媒體、政客、政治團體繪聲繪影，彷彿台南治安已經病入膏肓，台南市長黃偉哲更是成了眾矢之的，即使數次親上火線說明，展現不推責也不逃避的態度，仍難杜悠悠之口。88槍擊案的衝擊也反應在選舉上，國民黨市長候選人謝龍介有了炒作的題材，無論是政見發表會或最後幾波文宣，都以「護治安」大作文章。一時之間，台南市黑影幢幢，轄區分局長及南市警局長方仰寧還因此遭到撤換。

隨著洪政軍落網，這起震驚全國的槍擊案件的真相逐漸浮出水面，相信在檢調的追查下，事實一定會查個水落石出。然而，回顧過去這三個多月的發展，「台南＝黑金＝治安敗壞」這條「故事線」，被有心人士刻意操作的斧鑿極深。

先是企圖影響黃偉哲的市長選情，隨後登場的台南市議會正副議長選舉，也難逃這一波「涉黑」的精心設計，所幸最後民進黨展現團結，最後終於險勝無黨籍郭信良。

綜觀整起案件，無論是發生的時間及後續引起的政治波瀾，似乎都是衝著民進黨內特定陣營而來。究竟目的是什麼，是地方利益角力？還是精心策劃的政治謀殺？仍有待檢調進一步釐清。但無論如何，卑劣之舉注定徒勞，希望有心從政之士謹記，「不信黑暗可戰勝光明」。


●作者：方野／資深媒體人

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