斑哥羚羊偷談戀愛！連飼育員都驚：懷孕了？喜迎元宵寶寶
臺北市立動物園非洲動物區，在農曆春節的最後一天傳出好消息，斑哥羚羊「蘭雅」時隔四年，再度產下仔羚。目前新生的雌性寶寶精神狀態良好，體重也穩定成長中。
編輯中心/綜合報導
斑哥羚羊的懷孕期將近十個月，一胎只生產一隻幼仔。保育員推估，媽媽蘭雅大約是在去年四、五月與雄性斑哥羚羊「梅忠忠」短暫共用場地期間，順利配對成功。儘管是在保育員密切關注下照養，但斑哥羚羊的腹部不如伊蘭羚「曲線明顯」，平時頂多看來有些小腹便便，所以剛開始連保育員也萬萬沒有料到，蘭雅跟梅忠忠短暫的相處時光裡，就成功懷孕了，直到下半年幫蘭雅秤量體重時，才驚覺牠體重增加了快三十公斤。
今年2/5元宵節，蘭雅在傍晚時分，順利誕下幼仔，而新生的斑哥羚羊寶寶就這麼趕上春節最後一天，順勢被保育員取名為「元宵」！剛出生的斑哥羚羊寶寶元宵身體健康，呱呱落地幾小時便能順利站立起身，由媽媽蘭雅自行哺育餵奶，才兩三天就已健步如飛，連保育員都很難接近。儘管牠和媽媽蘭雅和姐姐小雅會一同出沒在戶外活動場，但斑哥羚羊生性機警膽小，年幼的元宵大多時候都會躲藏在隱密處，避免被大家的視線捕捉。尚在喝奶的牠也會不時緊緊依偎在媽媽與姐姐身邊，跟前跟後，有樣學樣地啣咬地上的枝葉。
斑哥羚羊是雄性與雌性皆會長角的牛科動物，而幼仔約至半歲大才會開始長角。民眾有機會走過路過非洲動物區的斑哥羚羊戶外活動場時，千萬別錯過嬌小害羞的斑哥羚羊寶寶元宵，動物園同時也呼籲：請務必降低音量，減少干擾，才不會使仔羚受到驚嚇喔！（編輯：李惠婷）