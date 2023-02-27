直擊／郭世倫染毒退出演藝圈 「神隱宜蘭」經營網美民宿
43歲的郭世倫曾活躍於演藝圈，在《康熙來了》等知名節目，都能見到他的身影，不過他2013年於住處被警方搜索出大麻後遭逮，當時的配偶李柏蓉也因此和他離婚，隨後就淡出螢光幕，收入、生活重心一跌落谷底。而近來兩性作家女王日前在臉書上，貼出與郭世倫的合照，讓郭世倫的近況再受到關注。
記者侯家瑜/宜蘭報導
兩性作家女王日前帶著小孩到宜蘭旅遊，並貼出與郭世倫的合照，開心直呼：「遇到民宿老闆藝人郭世倫，合照一張。」可以看到郭世倫笑容可掬，與過去在綜藝節目上的模樣相差不大，僅鬢角周圍冒出些白髮，還指導小朋友如何沖咖啡，相當親民。
事實上，記者上月也走訪過郭世倫所經營的民宿「美好境界」，距離海邊走路只要5分鐘，價位4000元到6000元不等，房型主要為雙人房，包括能欣賞單一海景、有陽台，以及兩大片落地窗，可以同時享受海景、河景等，房內的吹風機、音響還是用知名品牌，要價上萬元，獨棟大樓裡每層就一間房間，電梯直達後推開木門，即可享有寧靜的2人時光和美景，隔日早餐是由專人直接送到房間，餐點內容也是網美餐廳等級。
郭世倫一早就會在民宿樓下交誼廳接待客人，並聊天詢問意見、舒適度等，是一位相當親切的老闆，而記者詢問民宿櫃檯郭世倫近況時，對方顯得有些低調，僅說郭世倫已退出演藝圈。
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