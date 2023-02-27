跟進歐美！日本下令封殺「TikTok」 員工公務機禁載抖音
中國短影音社群平台抖音，以及其國際版「TikTok」夯度席捲全球，然而應用程式背後資安保護與個資隱私疑慮卻始終難以抵銷各國擔憂。繼美國、加拿大、歐盟後，日本也在今（27）宣布公務人員部分公務通訊設備禁止安裝TikTok等應用程式。
國際中心楊智傑／綜合報導
號稱「抖音海外版」的TikTok屢傳竊取個資、操控演算法推播與中國政府能取得用戶資料等疑慮，日本內閣官房長官松野博一今日在記者會上宣布，鑒於歐盟已經下令所有職員，裝有公務軟體的手機等私人裝置都必須移除TikTok，日本政府打算跟進這項禁令，要求公務員的部份官方公務通訊設備全面禁載TikTok。
松野博一指出，就算是沒有處理機密、公開的公務通訊設備，也會在充分考慮各種風險後才決定是否使用。
日本是繼美國、加拿大政府和歐盟執委會後，最新一個國家宣布禁止員工在公務通訊設備裡安裝中國字節跳動旗下的應用程式TikTok。此前歐盟執委會為加強網路安全，要求員工在3/15前不只公務機，就連員工的私人手機，只要有裝公務應用軟體就必須移除TikTok。
加拿大聯邦政府隱私資料主管機關「加拿大個人隱私專員公署（OPC）」則同樣與各省主管機關，針對TikTok使用和收集用戶個人資料情況展開聯合調查，上個月荷蘭政府也要求公務員避免使用。