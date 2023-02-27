宋柏緯狂被虧王淨緋聞！私下頻問她近況 曖昧反應曝光
傷後首度公開露面的柯震東，與3名鮮肉演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯，今（27）日一同出席《黑的教育》記者會受訪；近來王淨、曹佑寧認愛一事，也波及到前緋聞對象宋柏緯，他對於昨日《關於我和鬼變成家人的那件事》記者會相當關心，頻頻向記者詢問聯訪狀況，當坐在一旁的《NOWnews今日新聞》記者笑回：「你去問王淨呀！」宋柏緯瞬間露出尷尬表情，記者再補回應：「等等就會問你（王淨）了啦！」宋柏緯直呼先不用，曖昧反應令人匪夷所思。
記者黃雅琪/台北報導
《黑的教育》3名鮮肉演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯，私底下維繫感情的方法，他們總會在上完表演課後一起去「吃拉麵」，而提到吃拉麵就令人聯想到「日本」！近來小情侶王淨、曹佑寧「公開認愛」，而身為「前任」緋聞對象的宋柏緯，被問及吃拉麵會觸景傷情嗎？他瞬間尷尬語塞：「痾⋯我一直都很愛吃拉麵。」好兄弟朱軒洋立刻跳出來解圍：「都是我們3個一起吃啦！如果要寫的話，可以寫日本下面的台灣、北部、台北市的林森北路。」至於柯震東因為導演工作繁忙，就沒有與演員多多聚餐的時間。
由於《黑的教育》故事時間設定在高中階段，眾人也分享過去做過的「屁孩」事件，導演柯震東透露自己都會假裝認識很多黑道，展現出很厲害的樣子，但是在校慶會有很多黑道來學校，他笑說：「我就跟他們約好，但從來沒有出現。」蔡凡熙則是在高中時，偷騎摩托車讓教官追著他跑。
宋柏緯分享糗事：「我以前會想要翹課去打網咖，有一次跟同學經過遊泳班要去爬牆，我朋友很順利跳過去，結果我卡在牆上翻不過去，體育班下課所有人看我趴在那邊，教官叫我下來，我就硬爬出去掉出圍牆外，很糗！」相較於其他人的分享，朱軒洋則是從國小到高中，每到畢業當天都會在家睡覺，藉此舒緩「分開」的情緒，他感性道：「反正之後也不會再見，要進入下一個階段！現在快殺青前也會先準備好心態面臨離別。」他坦言現在已經習慣分離這件事。《黑的教育》3月10日全台上映。