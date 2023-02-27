柯佳嬿、施柏宇米蘭街拍《想見你》登IG 網讚：柯仙下凡
「鳳南小隊」前進米蘭時裝週，《想見你》演員柯佳嬿及施柏宇受邀參與EMPORIO ARMANI 2023秋冬女裝大秀，不只在秀場外引發熱情粉絲尖叫，秀後與Giorgio Armani先生合照時，還受到亞曼尼大師輕撫臉龐「捧臉殺」，合照更登上品牌官方社群IG，成功征服時裝週與時尚傳奇大師。兩人還換上春夏系列服裝穿梭米蘭，上演莫俊傑和陳韻如的第一次約會，留下浪漫街拍，讓粉絲及網友大讚「柯仙下凡」、「帥的不可理喻」。
記者蕭涵云/台北報導
柯佳嬿、許光漢及施柏宇主演的現象級夯劇《想見你》，去年底上映電影版再度點燃高人氣，席捲全台更紅遍亞洲海內外。柯佳嬿及施柏宇日前受邀擔任EMPORIO ARMANI 2023秋冬女裝大秀嘉賓，造訪米蘭時裝週在秀場外引發粉絲熱情尖叫，秀後與Giorgio Armani先生合照時，還受到亞曼尼大師輕撫臉龐「捧臉殺」，並數度與兩人寒暄，讓他們都大呼「不敢相信」。且三人合照還登上品牌官方社群IG，成功征服時裝週與時尚傳奇大師。
柯佳嬿及施柏宇還換上春夏系列服裝穿梭米蘭街頭，施柏宇穿著EMPORIO ARMANI 2023春夏系列藍色波浪印花外套及同款褲裝，柯佳嬿則以一襲EMPORIO ARMANI 2023春夏系列藍色印花薄紗洋裝，展現飄逸美。上演米蘭版《想見你》莫俊傑和陳韻如的第一次約會，街拍曝光引發粉絲及網友大讚柯佳嬿「柯仙下凡」、「妳太漂亮了我想哭」，還直說施柏宇「帥的不可理喻」、「好有感覺」。
EMPORIO ARMANI 2023秋冬女裝以人生劇場為題，為日常裝束帶來輕盈曼妙的都市美學，帶有舞台感的小巧帽飾、不對稱鈕釦外套、羅緞飾帶晚禮服上衣、飄逸長褲，搭配渲染氛圍營造視覺藝術觀感。亞曼尼大師拿手的精準廓形依舊簡潔優雅，束身寬腰帶映襯獨特肩部與腰部，交織剛毅與柔美；並將光澤感表面邂逅馬海毛、帆布和紋理質地的天鵝絨，巧妙玩味量感與紋理；更在經典黑、白、灰色組合中，糅入熱烈品紅色與金屬光澤。猶如伊麗莎白時代的戲劇，充滿個性美更帶有難以捉摸的詼諧風趣。