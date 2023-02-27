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林依晨辦趴！陳柏霖穿睡衣直接來　韋禮安獻「聲」

▲陳柏霖（左）穿睡衣現身林依晨粉絲見面會。（圖／周子娛樂）
▲陳柏霖（左）穿睡衣現身林依晨粉絲見面會。（圖／周子娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

林依晨20周年粉絲見面會因疫情延期，昨（26）日終於在台北順利舉行，「大仁哥」陳柏霖擔任嘉賓，配合林依晨規定的睡衣Party主題，穿上睡衣出席，但剛巧遇上寒流來襲，單薄的睡衣讓他直打哆嗦，正好奇為何林依晨看起來不太冷，才發現原來她穿了2條褲子，《我可能不會愛你》的CP一合體，出現了非常熱絡的歡呼聲，讓林依晨忍不住吃陳柏霖的醋，「怎麼我出場的時候你們都好冷靜啊？」

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第2位友情相挺的男神是韋禮安，他和林依晨合唱《我可能不會愛你》的片頭曲《還是會》，平常就很常下廚的韋禮安，也在現場跟林依晨PK炒飯，雖然林依晨的蛋炒飯看起來很清淡無趣，只加了蒜頭、雞蛋跟少許蔥花點綴，但她強調這是「林媽媽」配方，最後還加入了她的獨門祕方醬油，上台品嚐的粉絲們還是投給了她的炒飯，小勝了韋大廚的彩蔬火腿蛋炒飯，2盤美味的蛋炒飯最後也由林依晨抽出6位幸運的粉絲，用保鮮盒裝回家。

▲林依晨（左）和韋禮安PK炒飯功夫。（圖／周子娛樂）
▲林依晨（左）和韋禮安PK炒飯功夫。（圖／周子娛樂）
林依晨特別邀請與她相識20年的黃子佼來擔任這次的主持人，見面會主題由林依晨跟團隊討論了很久，最後決定舉辦一次大型的睡衣Party，本來還擔心大家會害羞，不敢一起穿睡衣出席，沒想到粉絲們都精心準備，出現各式各樣的睡衣，也有很多浴袍、毛巾、拖鞋等裝扮出現，最多的就是動物裝，現場好多隻小鴨、小鵝、還有小恐龍，讓林依晨好奇大家是不是在同一家服裝出租店租的？

最終選出的最佳造型獎共有3組，一組是兩位從頭到尾都敷著面膜的女孩，她們從一進來就引起林依晨的注意了，從頭到尾都是面膜加上口罩的造型，不但有精心準備cosplay之外，還很守規矩的把口罩戴好好，還有一組3位好朋友一同扮成同款鴨子裝，最可愛的是他們還穿上了小鴨的腳蹼鞋，乍看就是一組小鴨團體。最後一位是穿著浴袍的女孩，意外的跟林依晨戴了相同的髮飾，果然是很懂她的粉絲。

▲林依晨（中）與上千名粉絲一起歡慶出道20周年。（圖／周子娛樂）
▲林依晨（中）與上千名粉絲一起歡慶出道20周年。（圖／周子娛樂）
這次的活動收入，也由林依晨的後援會代表所有的粉絲一起捐給陽光基金會、聯合勸募協會及相信動物協會，希望能為這些社福團體協會盡一點綿薄之力。今年林依晨有很多的戲劇邀約，目前正在拍攝徐譽庭導演的影集，接下來還會有1部影集跟2部電影的計畫，角色都跟之前的完全不同，對自己也是一個新的嘗試與挑戰。林依晨也希望未來能夠有更多的可能性，可以繼續拍攝許多好的作品帶給大家。
 

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