王瞳遛狗「鑰匙圈不離身」！原因粉絲秒鼻酸：爸比也跟著
藝人王瞳自從去年8月失去老公艾成後，努力重新調整心情，不僅獨自飛到馬來西亞完成婚禮蜜月，平時也會透過社群平台分享生活與心情，展現滿滿正能量。近日，王瞳就帶著愛犬出門，結果一直看到某個數字，讓她不禁聯想到艾成，認為老公似乎跟著她，一字一句都充滿著思念。
娛樂中心/綜合報導
王瞳日前在IG上曬出多張外出照片，可以看見王瞳先是對著鏡子自拍，但重點是在桌上刻有「7」的鑰匙圈，接著最後一張停車場顯示尚餘車位「007」的照片，也讓她不禁聯想到艾成，直呼：「媽咪和哈嚕的約會～爸比也跟著！」
文末，王瞳也強調，「77傳奇不停歇，我艾你與妳瞳在。」充滿思念的字句，也讓不少粉絲送上安慰，「成成與瞳瞳和哈嚕同在」、「哈嚕和媽咪一起，爸比在天上看著你們，守護你們，要一直幸福下去唷」、「我們大家還等著看妳的好戲呢！」
據了解，其實「7」這數字對於王瞳、艾成夫妻倆有重要的意義，象徵「77傳奇」的結婚紀念日，王瞳曾透露，艾成當初禱告時，有聽到上帝交代他們要7月7日結婚，而艾成離世時10點10分也是「7」（手勢），也承諾未來拍照都會比「7」這個手勢，象徵艾成一直存在她的身邊。