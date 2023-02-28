少時就結緣！導演、演員「40年後再攜手」《光影帝國》
山姆曼德斯最新感人鉅作《光影帝國》，製片琵帕哈里斯、陶比瓊斯與山姆曼德斯其實早在年少時期便已結緣，琵帕哈里斯憶述：「我第一次見到山姆曼德斯巧合地是跟陶比瓊斯一起，我們都成長於1980年代的牛津郡，我當時14歲，他們則比我年長一些，也許是16歲。」並提及他們是在一場舞會上認識，他們當時跳舞的歌曲，甚至詭異地出現在本片裡！3人在長達40年後攜手呈現昔日光輝歲月，令本片更添一份人生機遇的神奇奧妙。
記者黃雅琪/綜合報導
《光影帝國》近日公布2支幕後花絮，在「電影世代」中山姆曼德斯闡述自己的青少年成長時期，是1970年代晚期到1980早期，他總是企圖表達那個時代的元素，尤其是音樂與電影，而本片更是直接呈現當時的私密回憶，他把電影院稱為自己的家、一個能夠獨自觀影全情投入的地方，並說：「投射在銀幕上的光束得以令人逃避，那就是我的信仰。」令人深刻感受他對電影的全心熱愛。
另一支幕後花絮「光和影的魔力」進而頌揚電影帶給觀眾的獨特感受，山姆曼德斯的老搭檔羅傑迪金斯，擔任本片攝影指導，他表示：「電影有一份無可否認的質感，充滿了魔力。」山姆曼德斯附和：「那種浮光掠影、畫面的柔軟感，實在是美極了。」製片琵帕哈里斯與美術設計師馬克提爾戴斯利更進一步點出電影與本片的核心即為放映室。
金獎眾星卡司也在幕後花絮中，對山姆曼德斯的深厚執導功力與編劇才華讚不絕口，金獎影帝柯林佛斯：「本片很有生命力且很寫實。」麥克沃德：「山姆的導演風格就是超會溝通，令演員如魚得水。」金獎影后奧莉薇亞柯爾曼：「他很懂如何令人瞭解他的想法，如果悲傷他就會盯著攝影機哭，如果風趣他就會傻笑。」資深演技派陶比瓊斯：「他總會給予演員有用的註釋，並且細心關照演員的想法。」《光影帝國》3月3日全台上映。