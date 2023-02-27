Apple抱怨男友急診沒床躺！遭護理師痛罵　深夜緊急道歉

Angelababy被亂傳「跟古天樂結婚」告贏了！造謠者下場曝

▲Angelababy被一名自稱娛樂記者的網友爆料，跟古天樂結婚度蜜月，最終成功告贏對方，還給自己清白。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博）
▲Angelababy被一名自稱娛樂記者的網友爆料，跟古天樂結婚度蜜月，最終成功告贏對方，還給自己清白。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博）

娛樂中心/綜合報導

中國女星Angelababy（楊穎）於2021年被微博一名自稱是擁有30年資歷的香港娛樂記者「香港朱皮」爆料，跟港星男神古天樂結婚度蜜月，氣得讓Angelababy一狀告上法院，而再經過近2年的審理後，終於獲得勝訴，這位「香港朱皮」不僅要公開道歉，還得賠償1萬元人民幣（大約4.5萬元台幣）。

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綜合陸媒報導，該名微博網友暱稱「香港朱皮」，曾發文造謠Angelababy與黃曉明離婚後就跟古天樂結婚，而且早就度完蜜月歸來，重返工作崗位。對此，Angelababy得知後馬上透過工作室聲明闢謠，並請律師蒐證提起訴訟。

據北京法院判決文書顯示，被告「傅某某」需要在微博帳號置頂位置向原告Angelababy公開道歉，並且賠償經濟損失8000元人民幣，以及精神損害撫慰金2000元人民幣。

▲黃曉明（右）與Angelababy「世紀復婚」疑似已經破局。（圖／翻攝自微博）
▲Angelababy與黃曉明離婚後，又遭遇被網友造謠的風波，讓她相當氣憤。（圖／翻攝自微博）
最終該帳號「香港朱皮」改為「颱風季節aa」，但仍不改爆料的風格，持續發文中，另外，他也在抖音開過名為「朱叔」的帳號，擁有622萬人追蹤，但目前已經被停權關閉帳號。隨著Angelababy的勝訴，也讓許多網友開始支持藝人維權，希望能喝止網路上靠著偷拍、爆料、吃瓜來追求流量的歪風，以及娛樂自媒體的亂象。（編輯：詹鎰睿）

▲古天樂向粉絲抱平安。（圖／翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂無辜受到波及，所幸法律也還給男神一個清白。（圖／翻攝古天樂臉書）

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