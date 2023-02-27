Angelababy被亂傳「跟古天樂結婚」告贏了！造謠者下場曝
中國女星Angelababy（楊穎）於2021年被微博一名自稱是擁有30年資歷的香港娛樂記者「香港朱皮」爆料，跟港星男神古天樂結婚度蜜月，氣得讓Angelababy一狀告上法院，而再經過近2年的審理後，終於獲得勝訴，這位「香港朱皮」不僅要公開道歉，還得賠償1萬元人民幣（大約4.5萬元台幣）。
娛樂中心/綜合報導
綜合陸媒報導，該名微博網友暱稱「香港朱皮」，曾發文造謠Angelababy與黃曉明離婚後就跟古天樂結婚，而且早就度完蜜月歸來，重返工作崗位。對此，Angelababy得知後馬上透過工作室聲明闢謠，並請律師蒐證提起訴訟。
據北京法院判決文書顯示，被告「傅某某」需要在微博帳號置頂位置向原告Angelababy公開道歉，並且賠償經濟損失8000元人民幣，以及精神損害撫慰金2000元人民幣。
最終該帳號「香港朱皮」改為「颱風季節aa」，但仍不改爆料的風格，持續發文中，另外，他也在抖音開過名為「朱叔」的帳號，擁有622萬人追蹤，但目前已經被停權關閉帳號。隨著Angelababy的勝訴，也讓許多網友開始支持藝人維權，希望能喝止網路上靠著偷拍、爆料、吃瓜來追求流量的歪風，以及娛樂自媒體的亂象。（編輯：詹鎰睿）