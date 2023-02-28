香港史上「首部破億」港片！《毒舌大狀》打擊權貴引共鳴
香港電影《毒舌大狀》由香港票房天王黃子華領軍，集結實力派演員謝君豪、王敏德、王丹妮、廖子妤等人共同演出。並由《寒戰》編劇吳煒倫首次執導；以「毒舌律師」靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，從1月21日上映開始經歷32天，截至2月21日下午6點，在香港賣出突破1億港幣（新台幣約3.87億）的票房佳績，成為香港史上「首部破億」的香港電影。主角黃子華直呼意外又開心：「好像中了六合彩頭獎啊！」
記者黃雅琪/綜合報導
導演吳煒倫對票房佳績感到驚訝：「從來沒有想過破億，而且是在這麼短時間之內發生。不過紀錄不是用來保持的，而是要來打破的，我希望快點有下一部香港電影可以打破我們的紀錄，繼續上！」男主角黃子華感謝觀眾們的支持，他說：「對我個人來說就好像撿到一張中頭獎的六合彩，這張六合彩還不是我自己買的，感覺就似從天飄下來，飄到我手上，還中了大獎一樣！又好像是去了火星般，還是要多謝大家賜給我們這麼奇妙的感覺。」
金馬影帝謝君豪在電影中和黃子華爭鋒相對，他說：「在香港電影的票房出現一個億字，其實以前真的是想都沒想過，電影真的是要入戲院看才最好看。」詮飾坐冤獄的苦命女子王丹妮說：「好犀利啊（好厲害）！很開心自己能夠在這個夢工場中，能夠跟這麼多好演員一起拍這部好電影。」在電影中扮演讓觀眾氣得癢癢的富家女廖子妤更搞笑的說：「我現在是1億票房的女明星了啊！」
《毒舌大狀》故事描述，大律師林涼水（黃子華飾）以毒舌見稱，在處理一宗全城關注的虐兒案時，一心只想攀附權貴，大意讓被告人曾潔兒（王丹妮飾）蒙受17年冤獄。自此身敗名裂，只好以廉價服務為平民百姓打官司，好撫平自己的內疚感。2年後，翻案機會突然出現，他提出上訴。因案件涉及香港顯赫的鍾氏家族夫婦，加上鍾家法律顧問董大狀（王敏德飾）的下流招數，媒體、警界到司法界都與他為敵！在法庭內，林涼水面對主控官（謝君豪飾），全力以三寸不爛之舌與權貴展開大戰，誓要為被告人討回公道！《毒舌大狀》3月24日上映。