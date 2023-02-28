SBL／離開雲豹後更自在！ 吳季穎8記三分彈率裕隆奪冠
在高雄鳳山體育館如火如荼進行的第20季SBL超級籃球聯賽，裕隆納智捷與臺灣銀行，上演第二階段冠軍爭奪戰，裕隆除了有夏普（Walter Sharpe）29分、18籃板「雙十」演出，吳季穎生涯新高的28分也相當關鍵，全場8記外線命中同樣是他個人新高，最終裕隆就以92：85擊敗臺銀奪得此階段冠軍，也是他們繼第一階段後再次奪冠。
記者廖聿偉/綜合報導
裕隆這階段之所以能獲得冠軍，關鍵除了吳季穎今天生涯新高的28分外，近兩場比賽他的外圍表現也格外重要。賽後他表示知道自己狀態維持得很好，很開心能夠發揮出來，談到之後目標，他則說：「進攻一樣要有侵略性，照著教練指示防守積極，形成攻守一體，球隊才能有更好發揮。」
此役開賽臺銀潘祥偉個人獨拿9分，很快幫助球隊建立雙位數領先，但裕隆這頭也有夏普上演追分秀，他單節獲得10分、7籃板，讓臺銀首節結束只有4分領先。次節臺銀換替補上陣的瑪哈尼挺身而出，他開節連拿6分，不過吳季穎用三記外線幫助裕隆緊追不捨，臺銀半場結束47：39仍只有個位數領先。
第三節臺銀外線4投0中，反觀裕隆除了有夏普9分輸出，還有吳季穎兩記外線挹注，也順勢在末節前將戰局扳成61：61。第四節裕隆夏普屢屢強攻籃下，造成臺銀瑪哈尼犯滿畢業，關鍵時刻只能以純本土應戰的臺銀，儘管全力奮戰，仍難擋末節三記外線的吳季穎與得分穩定的夏普，終場裕隆就以92：85獲勝。