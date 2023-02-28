NBA五大焦點／重新洗牌　東區三強鼎立、湖人季後賽之路

TFA成為最大贏家　包辦U8、 U9組雙料冠軍

▲合興小不老守門員及後衛及時擋住WingSoccer攻勢。官方提供
▲合興小不老守門員及後衛及時擋住WingSoccer攻勢。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023第三屆健身工廠盃少年足球精英賽一連三天在高雄楠梓足球場開踢，最後的冠軍戰，TFA堪稱是本屆最大贏家，包辦U8、 U9組的雙料冠軍，柏文健康事業公司總經理林洵賢親自為獲獎球隊頒獎，期許小球員們更上層樓，相約明年健身工廠盃和大家再見！

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2023第三屆健身工廠盃少年足球精英賽在經過前一日八強激戰之後，各組四強在今天爭冠，每組都相當有看頭，家長們坐滿觀眾席拿出加油棒、大聲公為小球員們歡呼加油，超級熱情，而且每組冠軍隊伍可獲得獎金6萬元、亞軍獎金3萬元、季軍獎金1萬元。

最先登場的U8組冠軍戰，TFA墨西哥以3比0擊敗夢幻光芒，拿下冠軍。U9組的TFA尤文圖斯和航源FC分別是上屆U8組冠亞軍，本次雙方在U9組冠軍戰碰頭，儘管航源FC上半場率先進球，不過TFA尤文圖斯很快反超並拉開比數，最終TFA尤文圖斯以7比2大勝奪冠，TFA本屆更獲得U8組、U9組的雙料冠軍。

U10組的合興小不老和WINGS SOCCER戰況膠著，直到下半場比賽結束前的10秒，WINGS SOCCER守門員發生失誤，合興小不老7號高丰冷靜轉身射門，上演超級絕殺，以2比1氣走對手笑納冠軍。贏球大功臣的高丰更獲得U10組金靴獎，賽後他說，「我沒有踢過絕殺球，感覺很開心，可以幫助球隊拿到冠軍，我希望自己可以慢慢變強，向我的偶像C羅學習。」

U11組則是兩支北部強隊樂活象對決蘆洲國小，最終樂活象以2比1勝出捧冠：壓軸的U12組冠軍戰依舊戰得難捨難分，小雷鳥足愛踢獲得點球機會先馳得點，不過在比賽結束前10秒，TWFC-虎一記小角度射門入網，硬是追成1比1，進入延長賽後，TWFC-虎上演絕地反攻連續進球，終場以3比1逆轉奪冠。

第三屆健身工廠盃至此圓滿結束，今年創下史上最多60支隊伍參賽的紀錄，並擴大為U8、U9、U10、U11以及U12五個組別，除了舉辦賽事、引進西甲青訓系統之外，更啟動了「天使計畫」。健身工廠表示，「天使計畫」主旨在希望可以廣邀全台灣熱愛踢球、有天份的小球員，來到西甲學校訓練，柏文健康事業貢獻硬體和環境，更期盼有更多有志一同的企業好友，幫助孩子們圓夢的經費，一同撒下更多台灣足球的小小種子，讓台灣足球越來越好。

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