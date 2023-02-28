UBA／輔大「將軍」帶頭反撲　13分、15籃板率隊續四強夢

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出身HBL南湖，昔日鎮隊「雙槍」之一的江均，本季預賽對僑光科大曾寫下13分15籃板10助攻，生涯首度「大三元」，今天決勝期再度展現決心及韌性，且超強勢，多次挑戰籃圈，凸顯個人「將軍」氣質，也是隊友普遍較缺的企圖心。
特別是在輔大第三節最高37：22領先15分、42：31進入末節，但被國體15：2攻勢，含連3記三分彈，終場前6分12秒反以46：44超前時，他先2罰，再3度跳投、切入，搭配外援凱德爾、喬楚瑜各2分，12：0後最後1分49秒56：46替輔大要回領先，國體謝承諳雖再砍三分，但江均再見一投關門，58：49不再給國體機會。
戴著頭帶上場，儼然「殺手」造型的江均說：「已不能再被逆轉，我們必須更積極，搶晉四強還有望，不能放棄。」
艱辛第一勝，「寶兒教練」楊哲宜說：「首役領先17分被臺師逆轉，係輸給自己，信心也明顯下掉，還好今天找回，未再重蹈覆轍，而無論最終有沒晉四強，輔大還是得打出自己的風格。」
他說，昨天第二戰輸健行，受傷的外援米哈洛，具體檢查後傷勢不輕，本季確定泡湯，接下來幾戰，乃至如闖晉四強，本土中鋒喬楚瑜勢得挺身而出。
楊哲宜說：「已大四的喬楚瑜，最近好像消失，本季是他的選秀年，如不強化數據，未來如何職籃選秀，特別是外援米哈洛已沒了，他怎能再讓自己置身事外，該醒來扛責了。」
喬楚瑜今天先發30分鐘，兩分球5投中1、4罰中2，只得4分8籃板，與對臺師只得2分1籃板，如同再版，次役對健行12分12籃板，則難得「雙十」，但輔大仍輸。
被教練點名，喬楚瑜說：「暑假動了右手腕小手術，也是生涯難得受傷動刀，對投籃有影響，準頭下降，至於本季兩外援來後，我上場時間由過往三十幾分鐘縮短為二十幾，也有關係，但我們拚四強小亮紅燈，且米哈洛缺陣，我的確該要主動出擊，打自己的身價。」