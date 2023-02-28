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UBA／輔大「將軍」帶頭反撲　13分、15籃板率隊續四強夢

▲輔仁大學江均。官方提供
▲輔仁大學江均。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第四節被對手一波15：2倒打，反以2分落後，自稱全UBA唯一「將軍」的輔大大三前鋒江均，帶頭反撲，回敬14：3 含12：0攻勢，他個人占10分，本季重返八強的預賽第四輔大，最終58：49驚險擊敗國體保勝，111年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽中止2連敗，終於開胡，累計1勝2敗，力拚四強還有戲。

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先發26分鐘兩分球5投中4、三分球3投1、2罰中2，貢獻13分及平生涯最多15籃板，本季2度「雙十」的江均說：「開局我飆第一記三分球後，徹底熄火，1分都未再拿，第四節被國體超車，我終於醒來，且想到首戰領先17分被臺師逆襲，怎容許慘劇再演，於是跳出。」

出身HBL南湖，昔日鎮隊「雙槍」之一的江均，本季預賽對僑光科大曾寫下13分15籃板10助攻，生涯首度「大三元」，今天決勝期再度展現決心及韌性，且超強勢，多次挑戰籃圈，凸顯個人「將軍」氣質，也是隊友普遍較缺的企圖心。

特別是在輔大第三節最高37：22領先15分、42：31進入末節，但被國體15：2攻勢，含連3記三分彈，終場前6分12秒反以46：44超前時，他先2罰，再3度跳投、切入，搭配外援凱德爾、喬楚瑜各2分，12：0後最後1分49秒56：46替輔大要回領先，國體謝承諳雖再砍三分，但江均再見一投關門，58：49不再給國體機會。

戴著頭帶上場，儼然「殺手」造型的江均說：「已不能再被逆轉，我們必須更積極，搶晉四強還有望，不能放棄。」

艱辛第一勝，「寶兒教練」楊哲宜說：「首役領先17分被臺師逆轉，係輸給自己，信心也明顯下掉，還好今天找回，未再重蹈覆轍，而無論最終有沒晉四強，輔大還是得打出自己的風格。」

他說，昨天第二戰輸健行，受傷的外援米哈洛，具體檢查後傷勢不輕，本季確定泡湯，接下來幾戰，乃至如闖晉四強，本土中鋒喬楚瑜勢得挺身而出。

楊哲宜說：「已大四的喬楚瑜，最近好像消失，本季是他的選秀年，如不強化數據，未來如何職籃選秀，特別是外援米哈洛已沒了，他怎能再讓自己置身事外，該醒來扛責了。」

喬楚瑜今天先發30分鐘，兩分球5投中1、4罰中2，只得4分8籃板，與對臺師只得2分1籃板，如同再版，次役對健行12分12籃板，則難得「雙十」，但輔大仍輸。

被教練點名，喬楚瑜說：「暑假動了右手腕小手術，也是生涯難得受傷動刀，對投籃有影響，準頭下降，至於本季兩外援來後，我上場時間由過往三十幾分鐘縮短為二十幾，也有關係，但我們拚四強小亮紅燈，且米哈洛缺陣，我的確該要主動出擊，打自己的身價。」

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