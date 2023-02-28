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UBA／石破天驚三分彈　健行科大高錦瑋致勝一擊打敗世新

▲健行科大高錦瑋打滿全場，4外線拿12分、送出8助攻。大專體總提供
▲健行科大高錦瑋打滿全場，4外線拿12分、送出8助攻。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

111年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽，上演前段班的第一類接觸，預賽二、三名，也是近兩季二、三名世新、健行科大，繼預賽後本季2度卯上，健行從最高第四節領先22分，到終場前1 分37秒被世新追成67：69的2分差，靠「一哥」主控高錦瑋最後1分14 秒罰球線上方弧頂的石破天驚三分彈穩住，再守住對方的讀秒階段連幾波攻勢，最終72：68險勝，也扳回預賽77：91輸世新的一城，3連勝追平政大，世新2連勝中斷吞首敗。

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雙方本季打成1：1，如都晉四強，臺北小巨蛋決賽，有可能再遇，屆時贏才是真贏，但健行教練劉孟竹說：「我們志在複賽第一，也即下月25日準決賽先逢複賽第四，對手希望不是世新或政大。」

世新教練何正峰說：「輸在前三節漏太多健行外線，第四節雖醒來，但讀秒階段又睡著，被高錦瑋飆進三分彈，落後5分時，簡賀宇還32.6秒二罰只中一，仍有4分差，差很大，外加稍早幾個play都未投進，抓多個進攻籃板，二、三波攻勢失失手，而難逆轉，但沒關係，小巨蛋雙方如再遇，那時贏才是贏。」

飆進關鍵三分彈，72：67穩住陣腳，撐滿全場40分鐘，三分球14投中4，含最後一投致勝無價的高錦瑋，貢獻12分8助攻4籃板，12分全來自三分球，他說：「前13投只中3，主因我的球太長，都打到籃圈後緣，最後那一球，刻意修正回來，得以破網。」

高錦瑋說：「我是大學長，主導攻勢，關鍵時刻肯定要跳出扛責，承擔輸贏，高興有做到，但隊友多人發揮，還是贏在團隊。」

教練劉孟竹說：「領先22分後愈打愈保守，都想守成，反失去應有節奏，愈是謹慎愈難投中，外加外援幾個籃下放槍，球運欠佳，世新則有幾記三分球超準，才一下被追近，還好高錦瑋最後一投挺住。」

劉孟竹說，得肯定世新兩名大一菜鳥的個人能力，但健行劉丞勳、丁冠皓、蔡宸綱等人的表現不遑多讓，還是贏在團隊作戰。他說，領先22分變小贏4分，值得警剔，也是好事，回去得再看一下帶子，了解問題出在哪。

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