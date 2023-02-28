UBA／石破天驚三分彈　健行科大高錦瑋致勝一擊打敗世新

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世新教練何正峰說：「輸在前三節漏太多健行外線，第四節雖醒來，但讀秒階段又睡著，被高錦瑋飆進三分彈，落後5分時，簡賀宇還32.6秒二罰只中一，仍有4分差，差很大，外加稍早幾個play都未投進，抓多個進攻籃板，二、三波攻勢失失手，而難逆轉，但沒關係，小巨蛋雙方如再遇，那時贏才是贏。」
飆進關鍵三分彈，72：67穩住陣腳，撐滿全場40分鐘，三分球14投中4，含最後一投致勝無價的高錦瑋，貢獻12分8助攻4籃板，12分全來自三分球，他說：「前13投只中3，主因我的球太長，都打到籃圈後緣，最後那一球，刻意修正回來，得以破網。」
高錦瑋說：「我是大學長，主導攻勢，關鍵時刻肯定要跳出扛責，承擔輸贏，高興有做到，但隊友多人發揮，還是贏在團隊。」
教練劉孟竹說：「領先22分後愈打愈保守，都想守成，反失去應有節奏，愈是謹慎愈難投中，外加外援幾個籃下放槍，球運欠佳，世新則有幾記三分球超準，才一下被追近，還好高錦瑋最後一投挺住。」
劉孟竹說，得肯定世新兩名大一菜鳥的個人能力，但健行劉丞勳、丁冠皓、蔡宸綱等人的表現不遑多讓，還是贏在團隊作戰。他說，領先22分變小贏4分，值得警剔，也是好事，回去得再看一下帶子，了解問題出在哪。