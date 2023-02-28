7縣市低溫特報！晝暖夜涼溫差大 明晚東北季風增強變天
中央氣象局表示，今（28）日冷空氣減弱，風向轉為偏東到東南風，天氣進一步回暖，白天各地高溫普遍都可以來到24至26度，南部內陸近山區的地方有機會更高。不過早晚仍偏冷，今晨最低溫出現台東鹿野僅有7.4度，清晨西半部低溫只有13、14度，花東、桃竹苗及高雄有10度以下氣溫發生，西半部日夜溫差仍大，請留意溫度變化適時調整穿著；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。
編輯中心/綜合報導
氣象局今晨針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、台東縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
週三環境風場漸轉為東北風，北部高溫稍降，不過仍有20度以上，白天各地依然舒適溫暖，晚上東北季風開始增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；白天以前各地大多為晴到多雲，晚上開始迎風面桃園以北及東半部降雨機率提高。
週四東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫不到20度，其他地區早晚也涼；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五東北季風稍減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，迎風面降雨減少，剩東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
週六東北季風再增強，下週日東北季風影響，各地早晚較涼；週六迎風面水氣稍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週日環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。（編輯：倪浩軒）