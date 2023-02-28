瑞莎老公民事又挨告！她難掩失望 痛訴：傷口要被弄多久
長年致力台灣體操發展的女星瑞莎，近日帶著「瑞星韻律體操」的小朋友在愛沙尼亞比賽屢獲佳績，昨（27）日宣布載譽歸國，卻聽聞老公Mike二度挨告的消息，不但刑事因侮辱罪判處拘役20天，得易科罰金2萬元，對方還有意提告民事求償，讓瑞莎相當痛心，表達對此事感到失望，「這個傷口不知道還要弄多久」。
記者江芷稜/綜合報導
瑞莎尚未成立瑞星前，曾幫忙其他協會選手比賽，盡心盡力卻被少數教練、家長上網批評，認為她沒有想像中付出的多，讓她相當沮喪，把自己關在房裡好幾天足不出戶，家人非常擔心，老公為保護愛妻，上網反擊對方選手「胖得像豬一樣」，失言被依公然侮辱罪起訴判刑。
她坦言，老公甚怒之下未能控制情緒，才會有此失言舉動，如今刑事判刑之外，對方二度提告，索取民事求償，瑞莎難掩內心失望，表示回國想分享小朋友的榮耀，如今卻得回應官司，「每一件發生的事情，遇到的人都是讓我們學習，雖然現在覺得非常的空虛，非常的失望，我要加油。」
網友則湧入臉書安慰瑞莎，稱讚她帶小朋友比賽為國爭光，希望她不要被打倒，「妳的光芒太耀眼，刺傷某些人的貪婪與脆弱不堪，加油，無愧去做就是！辛苦了，感謝您！」、「瑞莎加油，相信你們，感謝你們為台灣孩子們做的努力」、「為社會國家做事，一定會得罪某些人，會被反咬而受傷，這些傷痕是榮耀的桂冠，證明自己曾經努力過，雖然受了點傷，結痂後脫胎換骨會成長得更加茁壯！」