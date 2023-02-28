藍營年輕議員赴日本議會外交 日本人送的伴手禮是這個
桃園市議員凌濤、台北市議員柳采薇等人日前赴日與自民黨民意代表交流，做議會外交，而台日雙方也準備伴手禮給對方，象徵台日間的好友誼。凌濤分享說，印象最深刻的是，自民黨組織運動本部長小淵優子送的福神，根據當地傳統，選舉前候選人都會迎一座福神，而且只會點上一顆眼珠，當選後，再塗黑另一隻眼珠，是祝福選舉成功的吉祥物。
記者余祥／台北報導
凌濤表示，此次日本行受到自民黨高規格接待，台灣訪團一下機就與自民黨政調會會長萩生田光會見，幾天訪問也與自民黨幹事長茂木敏充、事務局長阿部信吾、選對事務部長井形厚一會面，以及現任自民黨青年局長鈴木憲和，及歷屆青年局局長小泉進次郎、鈴木馨祐、佐佐木紀、小林史明、牧島花蓮等眾議員互動，其中與婦女事務局局長松川瑞，還在論壇中談及有關日本在東北亞數個海峽的區域安全考量及CPTPP整體戰略方針。
台日多年友好，此次包括救國團成員及各政黨代表組成的訪團也準備了台灣水彩畫家作品送給自民黨成員，而自民黨來自不同地區的政治人物，也都準備了當地有名的伴手禮，送給台灣訪團。
凌濤分享兩個印象最深刻的伴手禮，第一個是山形縣議會議長柴田正人送的溫泉粉，由於山形縣尾花澤市是阿信的故鄉，因為有電視劇的背景，成為許多台灣人喜歡觀光旅遊的地方，另外山形縣的銀山溫泉是動畫神隱少女中湯屋的原型，吸引很多觀光客朝聖。
另一個伴手禮則是來自自民黨組織運動本部長小淵優子送的福神， 小淵優子出生與台灣很熟悉的首相家族，在日本政壇被視為未來的明日之星。
凌濤說，日本政治人物在選舉前都會迎一尊福神，在競選總部中坐鎮，一開始只會畫上其中一隻眼睛的眼珠，當選後才會畫上另一顆眼珠，也讓福神成為祝福選舉成功的吉祥物。
凌濤認為，此次出訪象徵著台日年輕世代的交流溝通，別具意義，尤其日本前首相安倍晉三喊出「台灣有事、日本有事」，透過台日交流團傳遞彼此的立場及友誼，與會者都很關注區域和平以及區域穩定發展，希望「台灣沒事、日本沒事」。