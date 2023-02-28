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新冠疫情受控、流感高峰近尾聲！香港明起全面撤銷口罩令

▲歷時3年多，香港3月1日起終於將全面取消口罩令。（圖／美聯社／達志影像）
▲歷時3年多，香港3月1日起終於將全面取消口罩令。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

香港行政長官（特首）李家超今（28日）在行政會議前記者會宣布，明（3月1日）全面取消口罩令，室內室外、大眾運輸工具均不再強制佩戴，但部分高危險場所負責人，仍有權呼籲訪客戴上口罩，包含醫院等醫療場所。

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綜合港媒報導，有鑑於香港疫情全面受控，污水檢測、住院重症個案都保持在低位，季節性流感亦沒有上升跡象，認為呼吸道疾病相關疫情已接近尾聲，是時候該全面取消口罩令；惟預計口罩令取消後，疫情會有輕微上升情況，但持續時間相對短暫，風險屬於可控範圍。

此外，雖然港府取消戴口罩的法令，但考量醫院、老人院等地，高風險族群仍需保障，故有關場所仍可依照行政指令，要求訪客戴口罩。

香港政府也補充說明道，逐步取消口罩令的防疫效果不大、執行困難，又會為市民帶來不便，故決定全面取消口罩令，認為此舉可使香港恢復活力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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