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一集40萬！林依晨復出獲禮遇　晉升台灣最高片酬女星 

▲林依晨（右）舉辦粉絲同樂會，男神陳柏霖擔任嘉賓，給足粉絲驚喜。（圖／周子娛樂）
▲林依晨（右）舉辦粉絲同樂會，男神陳柏霖擔任嘉賓，給足粉絲驚喜。（圖／周子娛樂）

記者江芷稜/綜合報導

演藝圈的「零負評女神」林依晨，產後積極復出，近日舉辦出道21週年見面會，和粉絲們共度歡樂時光，邀請12年前共演《我可能不會愛你》的陳柏霖擔任嘉賓，喚醒許多影迷們的美好回憶，而回歸小螢幕的她，傳出一集90分鐘片酬高達40萬元台幣，是台灣女演員之最，還開出許多條件，希望在良好的工作環境兼顧戲劇品質與家庭生活，導致製作費不斷上修。

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▲左起林依晨、許瑋甯、賀軍翔在《不夠善良的我們》是三角關係。（圖／公視）
▲左起林依晨、許瑋甯、賀軍翔在《不夠善良的我們》是三角關係。（圖／公視）
林依晨自《我可能》勇奪金鐘獎後，轉戰大陸拍戲，《蘭陵王》、《小女花不棄》都深獲粉絲喜愛，不過有了女兒「小小林」，不願與愛女分離太久，寧願捨棄對岸的高酬勞邀約，選擇接了台灣電視劇《不夠善良的我們》復出，據傳她一集酬勞40萬元台幣，是台灣演員之最，不僅如此，編劇徐譽庭曾是昔日合作對象，是金鐘戲劇品質保證，讓林依晨相當有信心。

▲林依晨出席代言記者會，身為新手媽媽的她坦言面對小寶寶常常要多深呼吸來平撫自己的情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.15）
▲林依晨晉升新手媽媽，接戲會以考量孩子為主。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.15）
據《CTWANT》報導，新戲不僅片酬、品質有水準，劇組也對林依晨相當禮遇，謹慎按照勞基法規定時數工作，每拍4小時就休息半小時、每日工時不得超過12小時，避免演員太過勞累；為促成林依晨、許瑋甯、賀軍翔等一線卡司合作，因拍攝時間增加成本，出資平台不得不上修製作費，希望以高品質作品再創新戲話題。

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