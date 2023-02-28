一集40萬！林依晨復出獲禮遇 晉升台灣最高片酬女星
演藝圈的「零負評女神」林依晨，產後積極復出，近日舉辦出道21週年見面會，和粉絲們共度歡樂時光，邀請12年前共演《我可能不會愛你》的陳柏霖擔任嘉賓，喚醒許多影迷們的美好回憶，而回歸小螢幕的她，傳出一集90分鐘片酬高達40萬元台幣，是台灣女演員之最，還開出許多條件，希望在良好的工作環境兼顧戲劇品質與家庭生活，導致製作費不斷上修。
記者江芷稜/綜合報導
林依晨自《我可能》勇奪金鐘獎後，轉戰大陸拍戲，《蘭陵王》、《小女花不棄》都深獲粉絲喜愛，不過有了女兒「小小林」，不願與愛女分離太久，寧願捨棄對岸的高酬勞邀約，選擇接了台灣電視劇《不夠善良的我們》復出，據傳她一集酬勞40萬元台幣，是台灣演員之最，不僅如此，編劇徐譽庭曾是昔日合作對象，是金鐘戲劇品質保證，讓林依晨相當有信心。
據《CTWANT》報導，新戲不僅片酬、品質有水準，劇組也對林依晨相當禮遇，謹慎按照勞基法規定時數工作，每拍4小時就休息半小時、每日工時不得超過12小時，避免演員太過勞累；為促成林依晨、許瑋甯、賀軍翔等一線卡司合作，因拍攝時間增加成本，出資平台不得不上修製作費，希望以高品質作品再創新戲話題。