二二八事件76周年　陳其邁：盼早日落實轉型正義

高雄市政府於今（28）日上午於高雄市二二八和平紀念公園舉行「高雄市二二八事件76周年追思紀念儀式」，向受難的先人、受害的家屬表達最深的敬意、追思和關懷，他表示，歷史可以原諒，不能遺忘，他也感謝二二八關懷協會，不放棄追求歷史真相，追求屬於台灣人共同的希望，期盼早日落實轉型正義，守護島嶼，實踐民主自由真諦。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁致詞時回溯歷史，二二八事件和其後3月6日鎮壓事件、戒嚴和白色恐怖是一段眾人禁聲不語、暗自傷痛的年代，直到無數民主前輩站出來，勇於追求歷史的真相與平反，歷經無數努力揭示歷史。為追思、紀念二二八事件，市府也辦理相關活動，包含228草地音樂會、以「雄中自衛隊」為主題的專題影展、講座等，以及現正放映「悲情城市」4K數位版，讓民眾更深刻了解歷史。
陳其邁也說明，3月6日高雄市史博館和兵役處也將協助當年到高雄司令部談判破裂的和平代表團仕紳家屬，在如今為壽山營區的高雄司令部外舉辦追思儀式，希冀對於歷史反思，大家能夠和解，繼續前行、共同打拚，守護故鄉台灣。
陳其邁並談及一年前俄烏戰爭發生至今，面對國際局勢，期盼更加團結，追隨前輩尋求歷史真相正義的腳步，同心不畏向前，守護島嶼，守護自由民主的光芒，讓國際看見台灣人捍衛自由民主的價值與決心。
追思紀念儀式首先由高雄市管樂團演奏〈阮若打開心內門窗〉，全場默哀一分鐘後，市長陳其邁與高雄市二二八關懷協會王文宏理事長一同於和平紀念碑前獻花，向76年前因為事件動盪而受難遇害者的前輩表達哀思與敬意，隨後，全體家屬與現場來賓紛紛至紀念碑前獻上花束，傳遞無盡的追思與懷念。