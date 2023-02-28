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教育部推中小學國際教育資源中心　強化交流競爭力

▲教育部國教署今（28）日表示，IERC協助中小學推動教育國際化，像是去年12月韓國仁川教育廳至新北市立中和高中參訪，辦理台韓國際教育雙邊座談會。（圖／教育部提供）
▲教育部國教署今（28）日表示，IERC協助中小學推動教育國際化，像是去年12月韓國仁川教育廳至新北市立中和高中參訪，辦理台韓國際教育雙邊座談會。（圖／教育部提供）

記者鄭妤安／台北報導

教育部國教署依「中小學國際教育2.0政策」，由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育資源中心（IERC），協助開拓及媒合中小學國際交流機會，國教署今（28）日表示，去年12月韓國仁川教育廳至新北市立中和高中參訪，辦理台韓國際教育雙邊座談會，以及日本JTB旅行社來台，藉由台日雙方座談會，促進國際交流等，IERC協助各地學校發展特色，強化我國國際教育交流的競爭力。

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教育部國教署指出，為持續推動中小學國際教育，教育部國民及學前教育署依「中小學國際教育2.0政策」，由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育資源中心（IERC），協助開拓及媒合中小學國際交流機會、研發國際交流策略聯盟計畫、經營國際交流櫥窗、辦理國際交流社群培訓等。

同時，配合教育部國際交流政策，由各IERC任務學校與直轄市、縣市教育局處及中小學互動分享交流經驗，協助中小學推動教育國際化。

以新北市國際教育資源中心為例，韓國仁川市東亞國際教育院院長劉忠烈率事務局長金鐵煥、組長盧潤珸、科長金埈模於去年12月，來台參訪新北市IERC任務學校中和高中，雙方進行教育座談交流，同時邀請新北市三民高中校長彭盛佐、北大高中校長施雅慧、積穗國中校長張國振、溪崑國中校長徐淑敏參與台韓國際教育交流座談會，共同研討促進台韓學生交流，座談會後甚至邀請院長劉忠烈於美術課程入班與學生互動。

另外，台北市國際教育資源中心去年12月也由交通部觀光局邀請日本JTB旅行社來台，並至台北市國際教育資源中心大安高工進行校園參訪，大安高工楊益强校長表示，藉由台日雙方座談會，促進國際交流，一起為2023年台日教育旅行做準備。

台灣國際教育旅行聯盟2.0總會長林香吟提到，各縣市IERC於111年度已於台中、苗栗、台南、台東等各縣市辦理過先導參訪行程，為國內中小學預備接待外國師生來訪暖身，並研擬國際教育接待家庭手冊，執行輔導工作坊，邀請具優良課程設計的學校現身說法，讓學校能相互交流學習。

教育部國教署說，藉由各縣市國際教育資源中心任務學校，將大力促進我國中小學的國際教育交流活動，一方面結合中央教育資源，另一方面進行地方資源統整，協助各地學校發展特色，強化我國國際教育交流的競爭力。

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