Karencici扛5度低溫照樣辣！時裝周大突破　好身材不藏了

Karencici日前與傳奇嘻哈團體Higher Brothers更高兄弟（原海爾兄弟）的KnowKnow合作的R&B單曲〈R&B Girl〉，歌曲上線後，登上KKBOX即時榜前三名，除了新歌衝出好成績外，她日前應國際彩妝品牌邀請，首次飛往巴黎時裝周參與時尚盛會，2頂著5度低溫難得突破穿衣尺度，小露酥胸。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Karencici提到，一直非常喜歡KnowKnow音樂作品，大方承認是KnowKnow的粉絲，「他之前有一首歌叫做〈R&B All Night〉，我很喜歡。所以這首歌有點像是在以女生的角度在回覆他那首歌的感覺。」Karencici之前就知道KnowKnow在成為Rapper之前是一位保險業務員，因此在寫歌詞時，特別將保險業務員寫入詞中，藉此向偶像表達欣賞他音樂才華的心意，「雖然我不知道他聽完的反應，但希望他會喜歡。」▲▼Karencici推出新歌〈R&B Girl〉。（圖／華研國際提供） 這次和偶像的合作，源於某次KnowKnow創立的潮流服飾品牌，透過官方社群平台聯絡Karencici，她趁著這個機會，主動詢問：「有沒有機會可以和你合作一首歌？」在確認對方有意願合作後，兩人便開始透過網路以「對寫」的方式創作，過程中完全沒見過面的兩人，甚至連遠端連線「通話」討論都沒有，卻有著很好的合作默契，Karencici將自己的段落完成後，KnowKnown在短短三天左右就完成了歌曲，Karencici談及創作過程，笑說：「我們的創作過程滿迅速的，沒有太多的互動，一切都很順利。」高雄髮廊捕獲西城男孩！踩點原因曝光 親民模樣全被拍男大十八變！曹格14歲兒變天菜 帥氣模樣曝光黃明志玩大了！「高清無碼」闖關北京成功 自豪：像爺們吳亦凡二審反撲！找最強證人對質 都美竹打臉：別被騙了