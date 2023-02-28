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吳亦凡二審反撲！找最強證人對質　都美竹打臉：別被騙了

▲吳亦凡（左）遭網紅都美竹爆料引誘未成年，面臨13年的有期徒刑，二審傳出要找李恩當最強證人，企圖讓官司翻盤。（圖／翻攝自吳亦凡、都美竹微博）
▲吳亦凡（左）遭網紅都美竹爆料引誘未成年，面臨13年的有期徒刑，二審傳出要找李恩當最強證人，企圖讓官司翻盤。（圖／翻攝自吳亦凡、都美竹微博）

記者江芷稜/綜合報導

曾是中國頂流偶像的吳亦凡，前年因性侵未成年少女跌落神壇，成功揪出惡行的網紅都美竹一戰成名，卻遭到粉絲辱罵，連昔日閨密李恩都與她反目成仇，傳出有意擔任官司二審的證人，出面做證都美竹主動對吳亦凡示好，事後勒索「就是想要錢」，但此舉遭到都美竹打臉，強調自己從來沒收過一毛錢，也沒寫過諒解書。

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▲吳亦凡打破沉默，針對都美竹的爆料，發文反擊。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡面臨13年重刑，且服刑完畢後將被驅逐出境。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲▼都美竹揭露吳亦凡犯行打開知名度。（圖／翻攝自都美竹微博）
▲都美竹因揭露吳亦凡犯行打開知名度。（圖／翻攝自都美竹微博）
吳亦凡官司纏鬥許久，去年一審開庭， 因涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪，被判處有期徒刑13年，偶像淪為階下囚，且服刑完畢後須驅逐出境，返回所屬國籍加拿大，等同宣告星途玩完了，很難再有翻身機會。但他火速提出上訴，期盼二審能有翻盤機會。

都美竹經過此案暴紅，趁勢進軍演藝圈拍攝網劇，但昔日閨密李恩與她鬧翻，在微博宣稱將成為吳亦凡官司二審證人，出庭與她對質，爆料都美竹起初就只是想要一筆錢才出面發聲，利用同情心影響輿論，並指控她拿到吳亦凡所給的50萬元人民幣（約220萬元台幣）後去整型，假裝是治療憂鬱症，形塑可憐的受害者形象。

▲都美竹的閨密李恩，宣稱要當吳亦凡官司的二審證人。（圖／翻攝自李恩微博）
▲都美竹的閨密李恩，宣稱要當吳亦凡官司的二審證人。（圖／翻攝自李恩微博）
不過，都美竹今（28）日在微博闢謠，透露一審時從未在判決書上看到李恩的證言，因為她並非案件相關人員，沒有資格作為證人出庭，「希望大家不要被騙了」，也向對方喊話「請不要再拿我的事情炒作了」，會對昔日閨密的造謠及毀謗訴諸法律程序。她強調自己無所畏懼，「從頭到尾我沒有收過一分賠償款，也沒有寫諒解書」。

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