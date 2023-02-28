吳亦凡二審反撲！找最強證人對質 都美竹打臉：別被騙了
曾是中國頂流偶像的吳亦凡，前年因性侵未成年少女跌落神壇，成功揪出惡行的網紅都美竹一戰成名，卻遭到粉絲辱罵，連昔日閨密李恩都與她反目成仇，傳出有意擔任官司二審的證人，出面做證都美竹主動對吳亦凡示好，事後勒索「就是想要錢」，但此舉遭到都美竹打臉，強調自己從來沒收過一毛錢，也沒寫過諒解書。
記者江芷稜/綜合報導
吳亦凡官司纏鬥許久，去年一審開庭， 因涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪，被判處有期徒刑13年，偶像淪為階下囚，且服刑完畢後須驅逐出境，返回所屬國籍加拿大，等同宣告星途玩完了，很難再有翻身機會。但他火速提出上訴，期盼二審能有翻盤機會。
都美竹經過此案暴紅，趁勢進軍演藝圈拍攝網劇，但昔日閨密李恩與她鬧翻，在微博宣稱將成為吳亦凡官司二審證人，出庭與她對質，爆料都美竹起初就只是想要一筆錢才出面發聲，利用同情心影響輿論，並指控她拿到吳亦凡所給的50萬元人民幣（約220萬元台幣）後去整型，假裝是治療憂鬱症，形塑可憐的受害者形象。
不過，都美竹今（28）日在微博闢謠，透露一審時從未在判決書上看到李恩的證言，因為她並非案件相關人員，沒有資格作為證人出庭，「希望大家不要被騙了」，也向對方喊話「請不要再拿我的事情炒作了」，會對昔日閨密的造謠及毀謗訴諸法律程序。她強調自己無所畏懼，「從頭到尾我沒有收過一分賠償款，也沒有寫諒解書」。