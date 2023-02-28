T1／魔獸首輪就出局　盧冠軒決賽31分勇奪三分球大賽冠軍

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本屆三分球大賽最受矚目的，當然就是今年球季引起很大關注的霍華德。除了他之外，參賽者還包括台灣啤酒英熊李啓瑋、新北中信特攻謝亞軒、桃園永豐雲豹盧捷閔、臺中太陽盧冠軒、台鋼獵鷹簡偉儒、高雄全家的于煥亞和吳曉謹。
本屆三分球大賽每位選手限時70秒，於場上5點擺放Regular Ball 16顆+Money Ball 9顆（選手可依個人擅長角度安排任一球車設置5顆Money Ball，其餘四點各擺放4顆Regular ball+1顆Money ball），以及2顆 Big Three，選手可選擇由左至右或反向進行投籃，共27球 最高40分。最終取前4高分進入決賽，平手則增額錄取。決賽如遇平手則由選手任選三點以［12顆Regular Ball+3顆Money Ball］進行30秒加賽。
此役第一位出賽的盧冠軒，投出了23分的精采表現；盧捷閔開局比較不順，但也有20分；簡偉儒手感不佳，只有12分進帳；而有點緊張的吳曉謹，因為忘記點位，花了較久的時間，投出13分；李啓瑋也是在後段加溫，投出了22分；謝亞軒兩顆三分球進，得到了26分；拿下過三分球大賽的于煥亞，則是投進27分，技驚全場；最後出賽的霍華德，沒有控管好時間，最終只出了15分。
雖然沒能進決賽，但霍華德表示，「很開心能在所有粉絲面前獻技，謝謝大家對我的支持。也很高興自己能完成這個賽事，但我就是在場邊幫大家加油。」
決賽第一位出賽的是李啓瑋，他投進19分；盧冠軒手感火燙，投進31分；謝亞軒這一輪在Money Ball的把握上稍嫌不足，拿到22分；最後出賽的于煥亞，投進了22分。