擁抱ChatGPT？撇除一味恐懼心態 新加坡學習與AI共存
人工智能聊天機器人「ChatGPT」 推出短短2個月，全球已經有超過1億人使用，還成為近期網紅們爭相探討的熱點，甚至將其喻為「科學奇異點」。不過由於這款AI在生產研究報告或論文上也幾乎沒問題，因此引發多國教育機構警戒，紛紛限制其使用。相較之下，新加坡似乎有不同的想法，不僅計畫將ChatGPT的使用納入課程之中，政府單位也不排除將用ChatGPT來草擬文件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《亞洲新聞台》等星媒報導，雖然全球許多學校都已禁用ChatGPT，但新加坡的教育機構表示，正在學習與這些人工智能共存，南洋理工大學（NTU）和新加坡管理大學（SMU）透露，他們對使用人工智能技術進行學習一事保持開放態度，但對工具是否會被濫用也會謹慎看待，相信人工智能將會越來越頻繁的存在於日常生活中，不該一味迴避，而是評估如何將人工智能的效益極大化。因此星國的高等學府正在研議，如何制定一個專為管理人工智能使用的框架，包括教導學生將這項技術當作純粹的學習輔助工具，並為教師提供支持。
對於防止學生濫用人工智能進行學術偷竊，新加坡大學院校的方法，包含使用名為「 Turnitin」的軟體，除了網上約20億份學生論文資料庫可供比對、識別，Turnitin還使用意義上的「指紋」技術來區分個人寫作風格，意即在學期一開始就收集了學生寫作樣本，了解該生的寫作方式，與他們未來提交的其他作業內容交叉比對，識別率據說高達97%。
報導也引述新加坡教育部長的說法，正在指導教師使用這些工具來加強學習，以及如何將類似的AI技術轉變為幫助學生的工具：「對於成績較差的學生，他們可以用它來提高自身語法和詞彙量，因為ChatGPT生成的句子還不錯，沒有重大的語法問題。對於實力強的學生，則可以更快的速度進行研究。」
除了學校，新加坡政府部門亦不排斥引入ChatGPT來協助工作，如讓公務員使用ChatGPT來進行研究、草擬報告和演講稿等等。
報導也提到，如果一開始就只試圖避開這些高科技，最終將被世界遠遠拋在後面，既然如此，新加坡選擇保持領先地位、擁抱科技，在教導學生如何快速利用AI並從中獲得優勢的同時，也充分認識到AI的弱點及缺點。