到臺中看WBC棒球經典賽 認明特約商店標致可享優惠

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黃總幹事表示，市府各局處皆齊心盡力投入籌辦及宣傳世界棒球經典賽，不僅工策會推出WBC特約商店行銷活動，包括觀旅局、經發局也邀請臺中飯店旅宿業、市場、夜市加入特約行列，歡迎民眾多加利用市府官網「2023世界棒球經典賽在臺中」網站專區查詢特約店家資訊，包括主題美食、優質住宿、遊程推薦、臺中特產、伴手好禮等，歡迎各地球迷看球賽之外，同時暢遊台中，嚐美食，帶回伴手禮。
工策會說明，「築間餐飲集團」優惠方案，3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至築間幸福鍋物、燒肉Smile臺中地區門店用餐，即贈9選1菜品；至有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題臺中地區門店用餐，享免費升級火烤兩吃；3月10日至12日，憑中華隊出賽票根至絵馬別邸(臺中水湳店)，享88折優惠及主廚私房菜紅不讓醬牛骨。
此外，「Mr.Wish」優惠方案是3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至臺中地區門市獨享光果茶第二杯7折。至於特約商店的伴手禮商品，原則上是滿千送200大優惠，機會難得。「2023世界棒球經典賽特約商店」更多詳情請見：(https://www.taichung.gov.tw/2266137/2266302/2284457/2286595/post)。