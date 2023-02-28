看球賽享優惠！ 工策會推「WBC經典賽特約商店」拚經濟

到臺中看WBC棒球經典賽 認明特約商店標致可享優惠

▲辦球賽不忘拚經濟，台中工策會推出食宿遊購特約商店，憑票根消費享優惠，消費前要認明標致。（圖／台中工策會提供）
▲辦球賽不忘拚經濟，台中工策會推出食宿遊購特約商店，憑票根消費享優惠，消費前要認明標致。（圖／台中工策會提供）

記者金武鳯/台中報導

睽違10年，世界棒球經典賽重返臺中市舉辦，為邀請各地球迷齊聚臺中營造「主場優勢」，臺中市工商發展投資策進會與臺灣連鎖加盟促進協會(ACFPT)合作，媒合「Mr.Wish」、「築間餐飲集團」等65家門店，加入「2023世界棒球經典賽特約商店」拚經濟。民眾憑WBC球賽票根消費即享優惠，歡迎來台中看球賽、享美食，為中華隊加油！

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工策會總幹事黃于珊表示，臺中市是2023經典賽主場，預估將吸引超過十萬人次湧入看球賽，人潮即錢潮，工策會推出WBC特約商店優惠方案，助在地業者搶商機。餐飲部份，有「Mr.Wish」、「築間餐飲集團」等2品牌，總計在臺中地區共65家門店參與，加上各公協會合作邀請約百間伴手禮品牌共襄盛舉，食宿遊購應有盡有，且能享受特惠折扣。

▲築間集團旗下多個品牌加入特約商店，憑票根消費可享優惠。（圖／台中工策會提供）
▲築間集團旗下多個品牌加入特約商店，憑票根消費可享送肉品或打折優惠。（圖／台中工策會提供）
黃總幹事表示，市府各局處皆齊心盡力投入籌辦及宣傳世界棒球經典賽，不僅工策會推出WBC特約商店行銷活動，包括觀旅局、經發局也邀請臺中飯店旅宿業、市場、夜市加入特約行列，歡迎民眾多加利用市府官網「2023世界棒球經典賽在臺中」網站專區查詢特約店家資訊，包括主題美食、優質住宿、遊程推薦、臺中特產、伴手好禮等，歡迎各地球迷看球賽之外，同時暢遊台中，嚐美食，帶回伴手禮。

工策會說明，「築間餐飲集團」優惠方案，3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至築間幸福鍋物、燒肉Smile臺中地區門店用餐，即贈9選1菜品；至有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題臺中地區門店用餐，享免費升級火烤兩吃；3月10日至12日，憑中華隊出賽票根至絵馬別邸(臺中水湳店)，享88折優惠及主廚私房菜紅不讓醬牛骨。

此外，「Mr.Wish」優惠方案是3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至臺中地區門市獨享光果茶第二杯7折。至於特約商店的伴手禮商品，原則上是滿千送200大優惠，機會難得。「2023世界棒球經典賽特約商店」更多詳情請見：(https://www.taichung.gov.tw/2266137/2266302/2284457/2286595/post)。


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