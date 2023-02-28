張秀卿放風好身材！怕尪抓狂沒報備　在家爽當女王

張秀卿即將推出新專輯《我是女王》，她在造型上大突破，辣秀事業線，張秀卿表示：「要留住最美好的時刻，只是還沒報備老公，等MV推出他應該會抓狂！」她也分享私下老公真的把她奉為女王，知道她練歌很操，會貼心預約好按摩師，讓她直接去就好。
記者吳雨婕/綜合報導
提到新歌《我是女王》，張秀卿開心分享生活中自己就是受益者，「老公都奉我為女王，老公每天工作完回家前都會打手機給我，問我想吃什麼，他必定買回家。還有老公貼心知道我為新歌練舞操勞，經常練到腳抽筋，他會貼心的傳訊告知已經幫我預約好腳底按摩師，時間與號碼都註明清楚，讓我感到超貼心！」而她在新歌中的女王的造型讓人驚豔，首度秀事業線，張秀卿坦言老公至今仍不知，很怕他看到MV後會抓狂，「但我有信心他一定會體諒的！而對於好身形，張秀卿則笑說不能再等了，趁著自己還年輕，好好把握目前最佳狀態，趕快展現最美好的一面，留下美好的回憶，也許日後我還會拍寫真集呢！」
至於新歌MV的女王舞，張秀卿與那那大師從頭跳到尾，為了完美，兩人爭豔尬舞至少跳50遍以上，互動表情舞步，兩人較勁十足，張秀卿笑嘆吃足苦頭，有別於過往的廣場舞，此次挑戰時尚潮流新舞步，動作困難度超高，而且每句歌詞就要換一個新動作，必須全神貫注，而因為練舞過度，導致左肩比右肩低了5公分，後來勤看骨科醫生，加上努力騎馬調整身形，肩膀最近漸入佳境，但也因為勤練舞，讓身形更顯苗條，而好友那那大師則分享因為練女王舞，讓我在家中練舞，腳趾不甚踢到桌腳而鮮血四射，「為了張秀卿我真的拚了命！」