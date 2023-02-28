鳳梨「被強迫洗泰國浴」一堆美女環繞！超嗨極樂畫面曝光
網紅鳳梨（吳泓逸）憑獨特「台味風格」加上幽默搞笑的個性，臉書、IG皆擁有大批粉絲追蹤。近日和「秘書」女友歐菈飛往泰國度假，先前才自爆看人妖秀給破萬元小費被女友罵，今（28）日又PO出被一堆美女包圍洗泰國浴的畫面，不過他洗完泰國浴也不忘「反饋」，竟然親自教導「跳八家將」，讓大批網友笑翻：「笑死」、「鼠叔你要確定餒」。
娛樂中心／綜合報導
鳳梨今日在臉書、IG發文，表示泰國的兄弟一直要他去洗泰國浴，「我這種保守又正經的鄉村藍孩（男孩）怎麼可能接受…他們硬是幫我點了六七個…但是我就無法擺脫傳統的操守…最後我還是羊入虎口了…無法倖免…」。
鳳梨接著說，美女們教完他「泰國洗」，他也沒什麼能交流的，只好教她們跳「八嘎炯（八家將）」，還不忘PO出與美女們、服務員合照跳八家將的照片，只見他站在正中間擺出動作，看起來架勢十足，6位泰國美女們也紛紛學他的姿勢，另外2位穿著粉色制服的服務員則是淺淺微笑，看起來氣氛相當歡樂，他也在留言處補充：「她們問我在台灣從事什麼工作…我說8+9…然後大喊一聲『叼招』…」。
貼文一出，網友全笑翻，「你真的很愛泰國」、「有人在你後面很生氣」、「笑死」、「嘴巴說不要身體很誠實」、「沒事啦文化交流」、「簡直就是被她們賺到，你嘉義陳冠希內」、「國際文化交流，讚」，還有網友表示：「鼠叔你要確定餒？」對此，他也親自回應：「雀（確）」。（編輯：郭佩蓉）