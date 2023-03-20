專訪／疫後旅遊大爆發！虎航董座親解惑 靠「2點」必勝
台灣虎航在疫後旅遊大爆發之際，實力在航空界有目共睹，並一度躍升為「航空股王」，為此《NOWnews今日新聞》獨家專訪董事長陳漢銘，談談台灣虎航必勝祕訣。回首疫情走過三年觀光低谷，陳漢銘認為「低票價+加值型服務」正是台灣虎航最重要的優勢所在，旅客能以小資價格輕鬆入手綿密航點機票，並依自身情況再加點適合的額外服務。不過只有票價吸引人還不夠，疫情期間虎航不間斷籌辦「搭機不落地體驗」、引進台灣第一家鹹酥雞、小小樹食等豪華機上餐，趁著疫情低谷站穩馬步，培養疫後空服實力。隨著疫情解封之後，虎航更宣布在5月增加普吉島航點，足見為把過去3年沒賺到的一次賺回來，陳漢銘準備好了！
記者汪睿琦/綜合報導
台灣虎航作為台灣第一家，同時也是唯一一家低成本航空公司，疫情間仍努力往前走。陳漢銘接受專訪時就說：「（疫情間）公司沒有停下來，那要如何鼓勵年輕團隊？」他坦言這是相當大的課題，因此台灣虎航不斷集思廣益，疫情期間推出廣受歡迎的「搭機不落地體驗」，讓許多想念坐飛機的旅客上機飛往日本宮古島，不落地再回台灣機場，在疫情間意外受到歡迎。不僅如此，在航程中民眾可以享受到米其林美食「小小樹食」、「台灣第一家鹹酥雞」等加值型服務，讓旅客疫情間也能享受機上旅行。
除了機上服務持續提供創新，陳漢銘也說，台灣虎航不斷突破開發新航點，像是2月底剛熱騰騰開發的富國島直飛、去（2022）年底恢復獨飛的濟洲島，疫情前期台灣虎航也嗅到日本北海道商機，搶先市場開了新千歲航點，今年3月底復航日本茨城、福岡等等，更在今年5月攜手燦星旅遊直飛泰國普吉島等，綿密的航點網絡，不僅造福了許多有需要的旅客，連日本、泰國、韓國當地居民想來往台灣也樂於選擇虎航直飛，免除傳統航空只飛大城市，小縣市旅客還得下機大費周章轉車、換車，大大減少旅遊成本。
陳漢銘認為，台灣虎航不會以「如何與傳統航空做競爭」為疫後首要發展目的，「我認為我們與傳統航空關注的消費族群本來就有一定的差別。」並且認為台灣虎航沒有比傳統航空「廉價」，例如每年以「進2架飛機、退2架飛機」方式，維持機隊今年平均年齡5歲（預估到2027年更會調降為平均3.5歲的全新機隊），是台灣所有廉價航空中最年輕的機隊；另一方面，陳漢銘強調台灣虎航提供給旅客是「加值型服務」，旅客可視情況加點想要的服務，避免像傳統航空一次性把所有套餐加到票價中，其人力、製作等成本反映到旅客機票價錢，造成貴到嚇人的現象。
至於民眾最關注的票價促銷，記者在專訪結束後特地詢問台灣虎航公關團隊。對方表示，虎航特惠機票促銷活動時常是「不定期」的，以前陣子日本茨城限量特惠機票抽獎活動為例，虎航配合日本茨城展推出限量、少量特惠機票回饋給喜愛虎航的旅客們。至於會不會持續有這類的特惠超殺活動？台灣虎航表示目前仍不確定，還請鐵粉們多多關注虎航各大社群平台了。