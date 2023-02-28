怕被處決？北韓國企買不起設備拚產量 靠擺攤賣小吃湊錢
北韓長年受到國際制裁，除了權力金字塔最頂端的族群，其他人的日子普遍不好過，缺糧、經濟惡化的消息也越來越多。有外媒報導稱，北韓許多國企的經營捉襟見肘，為了想辦法買設備讓產量達標，擺起賣小吃的攤子，擺明搶老百姓生意。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》引述消息人士報導，北韓國營企業運作不善，許多公司都在設法籌措資金，如前身為德川汽車公司（Tokchon Motor）的勝利汽車製造廠，為了造出足夠的汽車、卡車和零件，實現政府設定的生產目標，近期開始在大門外設立食品攤位，出售烤甜薯來湊錢。
報導聲稱，自2020年初新冠肺炎全球大流行以來，北韓就關閉與中國的邊境，北韓工廠的生產因此陷入停頓，雖然有限的跨境貿易正在逐漸恢復，但遠遠不及大流行之前的水平。
2023年初，平壤當局又提出了新年12點經濟計劃，並威脅國有企業的官員，如果不能實現這些目標，將被追究責任，包含讓工廠重新開工，卻沒有提供政府資金，讓企業購買生產必須的原料。
報導指，從栗子、甜薯到水果，北韓國有企業賣得東西還不少，儘管它們的生產品項跟食物一點關係都沒有。然而，這些國企額外販售小吃的行為，已經開始損害到一般家庭的生計，威脅到街頭小販的生存，惡性循環，只怕會讓北韓的經濟和民生危機更加惡化。