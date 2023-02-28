Apple稱「醫院有向我道歉」！重症醫揭真相：妳高興就好
▲女星Apple（黃暐婷）解釋當晚男友身體不適，才會詢問能否躺急診床，也稱醫院有向他們道歉，對此，醫師陳志金也說話了。（圖／翻攝自Apple IG）
娛樂中心／綜合報導
2023-02-28 16:21:54
女星Apple（黃暐婷）25日在IG限時抱怨陪身體不適的男友到急診就醫，但急診室明明有一排空床卻不能躺，讓她感嘆「很沒人情味」，此言論一出立刻引起輿論炸鍋，連護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店。」對此，她26日深夜發文道歉，不過道歉文內又提及「醫院有向我們道歉」，讓重症名醫陳志金不客氣地表示：「只是息事寧人而已，並不代表醫護人員向妳道歉，別誤會，妳開心就好，別再貼出來『證明』自己是對的，只會引來更多批評」。
Apple25日在IG限時PO出急診室空床照片抱怨：「 ▲女星Apple（黃暐婷）抱怨急診室有空床卻不能躺，「很沒人情味」，引起爭議。（圖／翻攝自Apple IG） 病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多，一堆空的病床卻不能躺，規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味， 怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷。」此言論一出，引起大批醫護人員不滿，護理師作家謝佳真也怒轟：「每次看到名人諸如『空床一堆不能躺』的發言，醫療人員的心情比外面的空氣還冷。」她說明，每間醫院都要感染控制，醫院也不是飯店，不是任何人進去休息一下再 check out 就好，台灣的護病比是世界第一，缺護理人力是台灣的常態，一個公眾人物卻有如此發言，實在令人心寒。 ▲Apple在IG限時動態抱怨，急診室有一堆病床卻不能躺。（圖／翻攝Apple IG） 而Apple26日深夜也在臉書 ▲針對Apple直言「急診室有空床不能躺」很沒人情味，護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店」。（圖／翻攝自謝佳真臉書） 發文道歉，澄清自己是陪病者，當下只是想抒發當時心情，沒想到會變成新聞。她表示，當時男友疑似罹患腸胃炎，上吐下瀉又發燒畏寒肚子痛，連站著都有困難，可能是盲腸炎，加上兩人PCR都是陰性，卻只能在醫院戶外等待區等2小時的報告，「當時凌晨室外10幾度的低溫，在等報告的過程男友真的極度不適又發燒，所以我才進室內詢問可否借躺一下病床，我們絕對不是沒有原因就要求需要病床的人，醫院的檢傷分類我們也都了解」。 她接著說，本不想出面多做回覆，但誤會的留言愈來愈多，讓她不得不出面解釋，「也非常感謝醫院方有私下和我聯絡想了解當天的狀況，我有詳細的說出當下遇到的問題和不能理解的地方～也謝謝醫院方耐心聽完。我們有了解彼此的立場了， ▲Apple（黃暐婷）解釋自己當晚是陪病者。（圖／中天提供） 醫院方也有對於防疫期間分流造成的不便向我們道歉，也很有誠意試著解決我們當時遇到的問題讓以後的醫病環境更好」。
對此，ICU醫生陳志金就在臉書
發文，表示公眾人物掌握一定的話語權，如果要在自媒體貼文討拍，一定要謹慎評估，小心反彈的力道，資深藝人都知情，這會釀成公關危機。尤其是反應「急診要等」、「醫療人員態度」、「沒有同理心」和「防疫規定」等，現在的民眾部分也了解醫療的壅塞、忙碌的生態，也能體諒醫療人員的辛勞，「可能不會把你個人『感受』的『片面』之詞，當成是唯一的『事實』喔」。 陳志金認為，「 ▲陳志金認為：「醫院即便有公關『私下向妳致歉』，其實那只是他的工作所需，想要『息事寧人』而已」。（圖 / 翻攝自陳志金臉書） 醫院即便有公關『私下向妳致歉』，其實那只是他的工作所需，想要『息事寧人』而已，並不代表醫護人員在向妳道歉喔！別誤會！妳自己高興就好，不要再貼出來『證明』妳自己是對的，那只會引來更多人的批評。」他認為很多事就是應該在現場直接溝通，不要運用自己的話語權在自媒體上討拍，「互相體諒、互相包容。良好的醫病關係，需要你我一起努力」。（編輯：郭佩蓉）