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Apple稱「醫院有向我道歉」！重症醫揭真相：妳高興就好

▲女星Apple（黃暐婷）解釋當晚男友身體不適，才會詢問能否躺急診床，也稱醫院有向他們道歉，對此，醫師陳志金也說話了。（圖／翻攝自Apple IG）
▲女星Apple（黃暐婷）解釋當晚男友身體不適，才會詢問能否躺急診床，也稱醫院有向他們道歉，對此，醫師陳志金也說話了。（圖／翻攝自Apple IG）

娛樂中心／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）25日在IG限時抱怨陪身體不適的男友到急診就醫，但急診室明明有一排空床卻不能躺，讓她感嘆「很沒人情味」，此言論一出立刻引起輿論炸鍋，連護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店。」對此，她26日深夜發文道歉，不過道歉文內又提及「醫院有向我們道歉」，讓重症名醫陳志金不客氣地表示：「只是息事寧人而已，並不代表醫護人員向妳道歉，別誤會，妳開心就好，別再貼出來『證明』自己是對的，只會引來更多批評」。

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▲女星Apple（黃暐婷）抱怨急診室有空床卻不能躺，「很沒人情味」，引起爭議。（圖／翻攝自Apple IG）
▲女星Apple（黃暐婷）抱怨急診室有空床卻不能躺，「很沒人情味」，引起爭議。（圖／翻攝自Apple IG）
Apple25日在IG限時PO出急診室空床照片抱怨：「病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多，一堆空的病床卻不能躺，規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷。」此言論一出，引起大批醫護人員不滿，護理師作家謝佳真也怒轟：「每次看到名人諸如『空床一堆不能躺』的發言，醫療人員的心情比外面的空氣還冷。」她說明，每間醫院都要感染控制，醫院也不是飯店，不是任何人進去休息一下再 check out 就好，台灣的護病比是世界第一，缺護理人力是台灣的常態，一個公眾人物卻有如此發言，實在令人心寒。

▲Apple在IG限時動態抱怨，急診室有一堆病床卻不能躺。（圖／翻攝Apple IG）
▲Apple在IG限時動態抱怨，急診室有一堆病床卻不能躺。（圖／翻攝Apple IG）
▲針對Apple直言「急診室有空床不能躺」很沒人情味，護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店」。（圖／翻攝自謝佳真臉書）
▲針對Apple直言「急診室有空床不能躺」很沒人情味，護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店」。（圖／翻攝自謝佳真臉書）
而Apple26日深夜也在臉書發文道歉，澄清自己是陪病者，當下只是想抒發當時心情，沒想到會變成新聞。她表示，當時男友疑似罹患腸胃炎，上吐下瀉又發燒畏寒肚子痛，連站著都有困難，可能是盲腸炎，加上兩人PCR都是陰性，卻只能在醫院戶外等待區等2小時的報告，「當時凌晨室外10幾度的低溫，在等報告的過程男友真的極度不適又發燒，所以我才進室內詢問可否借躺一下病床，我們絕對不是沒有原因就要求需要病床的人，醫院的檢傷分類我們也都了解」。

▲Apple（黃暐婷）。（圖／中天提供）
▲Apple（黃暐婷）解釋自己當晚是陪病者。（圖／中天提供）

她接著說，本不想出面多做回覆，但誤會的留言愈來愈多，讓她不得不出面解釋，「也非常感謝醫院方有私下和我聯絡想了解當天的狀況，我有詳細的說出當下遇到的問題和不能理解的地方～也謝謝醫院方耐心聽完。我們有了解彼此的立場了，醫院方也有對於防疫期間分流造成的不便向我們道歉，也很有誠意試著解決我們當時遇到的問題讓以後的醫病環境更好」。

對此，ICU醫生陳志金就在臉書發文，表示公眾人物掌握一定的話語權，如果要在自媒體貼文討拍，一定要謹慎評估，小心反彈的力道，資深藝人都知情，這會釀成公關危機。尤其是反應「急診要等」、「醫療人員態度」、「沒有同理心」和「防疫規定」等，現在的民眾部分也了解醫療的壅塞、忙碌的生態，也能體諒醫療人員的辛勞，「可能不會把你個人『感受』的『片面』之詞，當成是唯一的『事實』喔」。

▲陳志金是奇美醫院加護醫學部主治醫師。（圖 / 陳志金臉書）
▲陳志金認為：「醫院即便有公關『私下向妳致歉』，其實那只是他的工作所需，想要『息事寧人』而已」。（圖 / 翻攝自陳志金臉書）
陳志金認為，「醫院即便有公關『私下向妳致歉』，其實那只是他的工作所需，想要『息事寧人』而已，並不代表醫護人員在向妳道歉喔！別誤會！妳自己高興就好，不要再貼出來『證明』妳自己是對的，那只會引來更多人的批評。」他認為很多事就是應該在現場直接溝通，不要運用自己的話語權在自媒體上討拍，「互相體諒、互相包容。良好的醫病關係，需要你我一起努力」。（編輯：郭佩蓉）


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