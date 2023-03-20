廉航怎買最便宜？達人揭「優惠密碼」 1關鍵看省錢力道
國際旅遊重啟至今已近半年之久，百業復甦情況下，連帶旅遊成本狂漲，一張機票動輒上萬元，甚至連低成本航空（廉價航空）也要近萬元，實在讓人很難下手。《NOWnews今日新聞》邀請到機票獵人蓋瑞哥，傾囊相授分享「優惠密碼」，教旅客訂票前先看好航點時間段，即使是低成本航空，若獨佔到「早去晚回」等熱門時段，價格就會高上1-2千元。至於想搶便宜的朋友，可先去看看該航點有沒有其他航空公司在飛，有些會使出「降價競爭」補足時間帶上的不完美，旅客也可以因此搶到更便宜的機票。
記者汪睿琦/綜合報導
搭上今年度台灣虎航做為台灣首家低成本航空拍板上市，不少旅客不免好奇「會不會影響到未來機票漲幅？」蓋瑞哥坦言「沒直接關係」，原來低成本航空的競爭關係並非上市股價有太大關係，反而「航點間競爭」對於機票漲幅才比較有直接關係。
蓋瑞哥說，以飛泰國為例，台灣直飛的低成本航空有泰國獅航、亞航、泰越捷、虎航4家執飛，競爭關係相當火熱，有些航空公司沒辦法佔到最好的時間帶，像是「早去晚回」等較受旅客歡迎的旅遊方式，該航空公司就有可能使出降價競爭，有時降價力度可能1000-3000元不等，對於民眾而言也等於搶到便宜。
另外，蓋瑞哥分享疫後旅客喜歡選擇低成本航空的主因。以民眾荷包緊縮的狀況來看，的確有許多人更精打細算，像是虎航的「加值型機上服務」，對於背包客、小資族而言，就像一套西餐只想吃濃湯，「但傳統航空的模式就是給你一整套包含前菜、主食、飲料、甜點等，但我不一定吃得下」，反觀低成本航空，像是行李托運、機上餐食等，每位旅客可以針對需求下訂，這樣一來票價也會降低許多。
蓋瑞哥話鋒一轉也提醒，低成本航空固然有經濟實惠的好處，另一方面還是存在不便利的問題。像是比起傳統航空，低成本航空一天航班數並沒有很多，一旦誤點取消班機，該目的地可能要等3天後才有下一班，相對傳統航空每1-2小時就有一班航班的狀況來說，確實是低成本航空需面對克服的課題。