疫情3年苦哈哈？虎航「照飛」抓牢鐵粉：機餐爽吃米其林

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也因如此，陳漢銘看到許多台灣虎航年輕同仁，集思廣益想出許多具創意的方案帶領虎航突破疫情。舉例來說，2020年疫情大爆發之際，台灣虎航奇思妙想蹦出「偽出國」想法，讓旅客搭上不落地航班，飛往日本宮古島一圈，最後再回到台灣機場，在當時讓許多悶壞的民眾眼睛為之一亮，許多人紛紛掏腰包蜂擁上機體驗，「秒殺，3分鐘內180幾份全部賣光光」。
言及於此，陳漢銘相當驕傲地說，這來回約200分鐘的機上旅程，空服員也沒閒著，送上米其林推介的「小小樹食」、來台必吃的「台灣第一家鹹酥雞」等豪華機上餐，陳漢銘說，這項服務一直延續到解封後的今日還在持續提供，民眾花點小錢就可以在雲層之上吃豪華美食。
另一方面不免讓人好奇，鹹酥雞加熱後還好吃嗎？虎航也大方揭密，先是由空廚在地面購入鹹酥雞冷凍包，在機上受限加熱設備的條件下，先在加工時將雞肉弄到8分熟、蔬菜弄到5分熟，這樣在機上只要再加熱一定時間，就能讓這份餐點達到想要的熟度及熱度，口感也是最佳狀況。
有了這樣的經驗，造就了台灣虎航3年後的空中服務實力，不僅是機上餐點大大提升，虎航每年引進2架新機隊、退還2架舊機隊，年年維持15架航機執飛，旅客也可以年年都坐到新飛機。
此外，虎航也相當積極從事新航點的開拓，像是2月底剛熱騰騰開發的富國島直飛、去（2022）年底恢復獨飛的濟洲島、今年3月底復航日本茨城、福岡等等，綿密的航點網絡，不僅造福了許多有需要的旅客，日本當地居民想來往台灣也樂於選擇虎航直飛，免除傳統航空只飛大城市，小縣市旅客還得下機大費周章轉車、換車，大大減少旅遊成本。