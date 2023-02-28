阿圓遊泰國二度被男子吃豆腐　「摸手、抓腋下」過程曝光

台灣「美式啦啦隊」成員太猛！辣妹超狂劈腿片5萬人瘋傳

▲台灣「美式啦啦隊」Luxy Girl昨（27）日PO出成員Natalia在球場上「超狂劈腿」的影片，才發出不到一天的時間，已有5萬人瘋傳。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲台灣「美式啦啦隊」Luxy Girl昨（27）日PO出成員Natalia在球場上「超狂劈腿」的影片，才發出不到一天的時間，已有5萬人瘋傳。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）

娛樂中心／綜合報導

主打美式風格的台灣啦啦隊「Luxy Girl」去年因一支在球場熱舞卻沒幾位觀眾的影片爆紅，成員們各個擁有絕美臉蛋、火辣身材和精湛舞技，立刻成為許多人心目中「正牌」啦啦隊，甚至被稱為「地表最性感舞團」。近來時常受到各個籃球聯盟邀約的Luxy Girl在昨（27）日PO出成員Natalia在球場上「超狂劈腿」的影片，才發出不到一天的時間，已有5萬人瘋傳，網友紛紛留言稱讚：「太辣了吧」、「要小心噴鼻血」、「腳骨真軟Q。」掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣「美式啦啦隊」LuxyGirls。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
▲▼台灣「美式啦啦隊」LuxyGirls。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
▲台灣「美式啦啦隊」LuxyGirls。（圖／翻攝自LuxyGirls IG）
 
Luxy Girl官方帳號昨日在IG發出影片，只見影片中的外國辣妹穿著亮黃色單肩平口背心、螢光粉色開高衩丁字褲，深邃事業線、小蠻腰、一雙長腿和完美蜜桃臀清晰可見，超辣身材讓人看了臉紅心跳。她先是在籃球場上劈腿，再用雙手將身體撐起，雙腳抬高並用單腳連續做出兩個畫圓動作，接著又劈腿往前趴，兩腳順勢往後合併，展現超軟Q筋骨，還不時對鏡頭放電微笑，最後拿著籃球往前跑，性感又迷人。

▲外國辣妹在籃球場上劈腿。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲▼外國辣妹在籃球場上劈腿。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲外國辣妹在籃球場上劈腿。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
 
Luxy Girl也在文內表示：「暖身好像比正片精彩，好想放進口袋裡打包帶走！」接著介紹這位辣妹，其實該名辣妹是俄羅斯人，名字叫Natalia，被封為「人間芭比」，堪比熔岩巧克力還甜，影片一出，已有已有5.2萬人觀看過，網友也紛紛留言稱讚：「吼太甜了啦」、「根本美女健身聯盟」、「太辣了吧」、「要小心噴鼻血」、「腳骨真軟Q」、「天呀」、「超軟Q」。（編輯：郭佩蓉）

▲「人間芭比」Natalia在籃球場上劈腿、做出一連串高難度動作。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲▼「人間芭比」Natalia在籃球場上劈腿、做出一連串高難度動作。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲「人間芭比」Natalia在籃球場上劈腿、做出一連串高難度動作。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
 
▲▼該名「劈腿辣妹」是俄羅斯人，名字叫Natalia，被封為「人間芭比」。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲▼該名「劈腿辣妹」是俄羅斯人，名字叫Natalia，被封為「人間芭比」。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
▲▼該名「劈腿辣妹」是俄羅斯人，名字叫Natalia，被封為「人間芭比」。（圖／翻攝自Luxy Girl IG）
 

短今「中華啦啦隊應援服」被讚真人芭比！白皙長腿全看光

歐陽娜娜「健身穿這樣」真實身材全看光！狂吸11萬人朝聖

黃小柔曾被嗆「藝人搶工作」　靠5萬創業金爽獲利千萬

蔡天鳳「前後任丈夫」關係超好！友痛揭命案內幕：好恐怖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀