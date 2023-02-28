台灣「美式啦啦隊」成員太猛！辣妹超狂劈腿片5萬人瘋傳
主打美式風格的台灣啦啦隊「Luxy Girl」去年因一支在球場熱舞卻沒幾位觀眾的影片爆紅，成員們各個擁有絕美臉蛋、火辣身材和精湛舞技，立刻成為許多人心目中「正牌」啦啦隊，甚至被稱為「地表最性感舞團」。近來時常受到各個籃球聯盟邀約的Luxy Girl在昨（27）日PO出成員Natalia在球場上「超狂劈腿」的影片，才發出不到一天的時間，已有5萬人瘋傳，網友紛紛留言稱讚：「太辣了吧」、「要小心噴鼻血」、「腳骨真軟Q。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
Luxy Girl官方帳號昨日在IG發出影片，只見影片中的外國辣妹穿著亮黃色單肩平口背心、螢光粉色開高衩丁字褲，深邃事業線、小蠻腰、一雙長腿和完美蜜桃臀清晰可見，超辣身材讓人看了臉紅心跳。她先是在籃球場上劈腿，再用雙手將身體撐起，雙腳抬高並用單腳連續做出兩個畫圓動作，接著又劈腿往前趴，兩腳順勢往後合併，展現超軟Q筋骨，還不時對鏡頭放電微笑，最後拿著籃球往前跑，性感又迷人。
Luxy Girl也在文內表示：「暖身好像比正片精彩，好想放進口袋裡打包帶走！」接著介紹這位辣妹，其實該名辣妹是俄羅斯人，名字叫Natalia，被封為「人間芭比」，堪比熔岩巧克力還甜，影片一出，已有已有5.2萬人觀看過，網友也紛紛留言稱讚：「吼太甜了啦」、「根本美女健身聯盟」、「太辣了吧」、「要小心噴鼻血」、「腳骨真軟Q」、「天呀」、「超軟Q」。（編輯：郭佩蓉）