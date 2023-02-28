鑲金合作！台灣鼓王有魔力　「香檳竟自己開瓶」

「台灣鼓王」黃瑞豐受邀首度與鍾興民合作，舉辦「Trinity 黃瑞豐 x Yannick Barman x 鍾興民微醺音樂夜」，一連三天打造了四場音樂饗宴，結合音樂、視覺光影及魔術的科技互動，甚至踢踏舞。不過在演出時發生小插曲，當黃瑞豐的演出到高潮時，觀眾桌上的香檳突然打開，瓶塞飛到半天高，香檳泡沫與香氣噴出，讓全場觀眾驚呼。
記者吳雨婕/綜合報導
8度獲金曲獎，鍾興民挑戰過去的自己，因與「金曲31」最佳貢獻獎得主黃瑞豐合作專輯，首度聯手打造專場音樂會，兩位都表示很享受現場的氛圍，非常開心、感動。演出結合跨國知名樂手，包含瑞士小號手 Yannick Barman、低音大提琴金木義則、打擊樂器吳政君、長號手王翊丞，與羅景鴻領軍的12人弦樂團，用純粹的樂音聲響感動全場觀眾。
上半場將以專輯《阿爾卑斯的日落》為演出發想，爵士為基調，跟著瑞士小號手Yannick在腦中用聽覺幻化世界最美的落日景象；下半場由台灣鼓王黃瑞豐專輯《潮》極致的擊樂與弦樂互相撞擊，從身體感受生命的節奏，看見鍾興民譜出的浪潮，以音樂跨越歐洲跟台灣，連結過去和現在，透過鍾興民的編曲功力將古典、爵士、現代融為一體，藉由新銳導演林岱蓉（岱岱）挑戰結合互動科技與魔術幻象說故事，透過視覺連結現場與想像，最後回到聽覺的豐富感受。