俄女高音來台惹議表演取消！文化部：對戰爭沒有模糊空間
NSO國家交響樂團邀請與俄羅斯總統普丁關係匪淺的俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台表演，引發爭議，對此，文化部今（28）日發出聲明表態，已與國表藝聯繫，嚴肅請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，強調台灣對於戰爭的態度，沒有模糊的空間，請國表藝妥善說明及處理，稍早在國家表演藝術中心的官方網站中，此場音樂會的購票資訊顯示「暫停」，經《NOWnews今日新聞》電話詢問後證實，音樂會已取消。
記者鄭妤安／台北報導
俄國女高音安娜．涅翠柯受國家交響樂團的邀請，將於今年3月來台演出，然而，近日她的背景遭到起底，因與俄羅斯總統普丁關係匪淺，還曾受邀到克里姆林宮過50歲生日，引發網友炸鍋。
雖然她曾於去年3月底譴責戰爭，並與普丁劃清界線，但對於國家交響樂團邀請她來演出，仍有不少反彈聲浪，甚至有網友在國家交響樂團官方臉書粉絲團貼文底下留言表示，「請取消支持獨裁者的藝術家來台表演」、「邀請支持侵略的音樂家來台，以後絕對不參加兩廳院跟NSO的任何展演」、「是什麼原因讓國家交響樂團不惜代價也要邀請支持侵略者的演出人員」。
對此，文化部率先發出聲明指出，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，並強調，台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的，請國表藝妥善說明及處理。
稍早在國家表演藝術中心的官方網站中，此場音樂會的購票資訊顯示「暫停」，經《NOWnews今日新聞》電話詢問後證實，3月5日音樂會確定取消。