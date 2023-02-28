T1／首屆全明星賽落幕　洋將和外教感觸深刻、五味雜陳

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「非常、非常感恩和感謝，可以在台灣打球，我相信不管在哪，只要熱愛籃球運動，好事都會發生。」霍華德表示，全明星賽是很難得的經驗，能和之前在場上較勁的對手於場上搭配、以及接受喬伊斯執教，感覺很不一樣。同時也認為在聯盟第一屆的明星賽，大家把場上的氛圍和強度都拉的很高，希望未來有越來越多出色的國際球員來台打球。
談到自己得到了明星賽MVP，霍華德真情流露地表示，「真的非常感恩，聯盟可以給我這個機會、在這個年紀能繼續留在場上打球。我還要感謝球迷、工作人員，全心參與這次明星賽，共襄盛舉、齊聚一心。這屆賽事，我接觸的人、經歷的所有時刻對我來說都很特別，和這些傢伙一起打球真的很棒。」
而Team Infinity教練喬伊斯過去執教過澳洲國家隊，經驗豐富，但他同樣認為這是很棒的一次經驗，特別是霍華德這樣的巨星配合真的很特別，「我賽前問Dwight，他是否想求勝，他回說：『想贏！』這也帶動了我們的求勝心。我執教這麼多年，沒看過有一支球隊能這麼準。大家今天在場上把空間拉開，享受、照自己的方式去打球．．．我4個孩子都很喜歡霍華德，他對籃球貢獻非常多，無論是NBA、還是國際賽，甚至是在台灣籃球。」
而這一屆明星賽對於獵鷹洋將阿修羅來說，無疑是最為特別的，他賽後自爆在4個月前還在當保全，之後因為因緣際會來到T1聯盟打球，也入選了人身第一次的明星賽。
「我生涯8年沒有打過明星賽，更不要說是先發，這是我的第一次。隊上的大家都很友善，大家都彼此支持。真的感謝上帝和聯盟給我這次機會。」阿修羅這樣說道。