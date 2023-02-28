WBC／台灣精品也挺經典賽！古巴重砲德斯潘尼說謝謝
台灣精品以「精品挺菁英」的精神除了為中華隊棒球菁英應援，也展顯台灣的好客精神，讓來台的國際隊伍認識MIT的軟實力！在2023年WBC自辦熱身賽中對上古巴的最後一場比賽，致贈台灣堅強研發MIT商品給古巴隊，古巴隊明星球員包括軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、前阪神虎古巴籍左投（Onelki García）、前道奇好手阿魯耶巴魯耶那（Eriisbel Arruebarrena)、前軟銀重砲德斯潘尼（Alfredo Despaigne）代表受贈。拿到來自台灣MIT商品的古巴明星球員也好奇的當場研究起來！甚至還用中文說出『謝謝』。
記者吳政紘/綜合報導
禮品袋裡的內容精心安排，考量到古巴隊來台打球之餘也進行城市觀光行程在捕捉畫面同時也可以立刻將照片上傳雲端，因此台灣精品貼心的準備了『雙用QubiiDuo備份豆腐』以及考量古巴隊開賽一路從日本征戰來台長期住飯店，因此也特別準備球員們一定會用到的洗沐品『5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1』既方便又實用，另外還有純天然打造的『歐萊德源木牙膏』也展現台灣濃厚人情味。
台灣精品在即將開打的2023第五屆世界棒球經典賽（WBC）更是中華隊的重要後盾！除了以實際行動力挺中華隊成為台灣英雄的最佳後援外，也透過致贈台灣有特色的MIT商品在展現獨特的好客文化外，也讓世界看見台灣！