小S喝醉把AKIRA「襯衫撕破」熱舞！林志玲第一反應曝光了
台灣第一名模林志玲2019年甜嫁日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），婚後育有一子，生活幸福美滿。近日「第一代國民姐夫」AKIRA首登小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》，談到小S當時在婚禮after party上竟然將他的襯衫撕開，讓他嚇得不輕；此外，當小S問他：「我跟林志玲誰比較美？」他也毫不猶豫回應：「林志玲！」閃瞎全場。
娛樂中心／綜合報導
AKIRA與林志玲2019年在台南美術館舉辦世紀婚禮，邀請多位藝人好友到場，而小S便是其中一位貴賓。時隔多年，AKIRA近日首次上小S節目《小姐不熙娣》，他表示因為老婆曾告訴他小S人很好、心腸很善良，因此對小S的印象不錯。但是當時在婚禮的After party與小S見面時，小S竟然嗨到把他的襯衫撕破，讓他有些驚嚇，「我也喝了酒，所以有點忘記當晚的事，隔天努力地回想，才想起原來是被小S撕開」。
對此，小S也解釋當時因為是在台南辦婚禮，一開始第一場很隆重，也有其他家長、長輩在，「我們就到場感受他們的愛」，接著在After party時，大家也都換上輕便衣服、開心地喝酒跳舞，她喝到微醺時剛好看見AKIRA，就靠過去一起跳舞，高興喊著：「AKIRA桑！來吧！」而林志玲則在一旁笑得很開心。
小S還開玩笑地說：「我們中間有親嘴！」AKIRA也秒回：「絕對沒有！」讓全場來賓笑瘋，小S不死心：「真的有！他親我臉頰！」AKIRA則不斷否認；此外，當小S問他：「我和林志玲誰比較漂亮？」AKIRA想也沒想，毫不猶豫地直回：「林志玲！」讓小S失落地看向一旁，「笑」果十足。（編輯：郭佩蓉）