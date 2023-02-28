GOT7朴珍榮《鬼家人》林柏宏上身！瘋狂喊：不敢相信
南韓男團GOT7成員朴珍榮今（28日）連假最後一天在Zepp New Taipei舉辦2場粉絲見面會，總計2000名粉絲到場支持。朴珍榮跟上台灣流行，脫口說出《關於我和鬼變成家人的那件事》中，林柏宏飾演的毛毛常喊的「不敢相信」，笑翻全場。
記者陳雅蘭/新北報導
朴珍榮2021年至2022年因拍攝電視劇《柔美的細胞小將》系列劇使得知名度攀升，他感激表示：「因為這部戲的關係，很多人認識我。」他也透露因為飾演的「劉八筆」受到很大討論，所以邊拍攝邊修改劇本。問及近期受哪個細胞困擾？朴珍榮笑說：「我最近『肚子餓細胞』...肚子真的很餓，剛剛也是，我吃很快，最近還有『健康細胞』，最近想了很多健康問題！」《柔美的細胞小將》將在衛視中文台播出。
許光漢、林柏宏、王淨主演國片《關於我和鬼變成家人的那件事》近日話題不斷，票房並在228連假正式破2億，片中毛毛（林柏宏 飾）的口頭禪「不敢相信」亦成為流行語。朴珍榮今在粉絲互動環節上，被粉絲要求做2次撒嬌，他低頭詢問翻譯老師後，脫口頻喊「不敢相信」，跟上台灣流行哏，逗樂台下粉絲。
朴珍榮寵愛粉絲出名，除了學習不少中文與大家互動，也為一月、2月27號、2月28號、3月1號生日的粉絲準備《生日快樂》歌曲，並邀請今天生日的粉絲上台，由朴珍榮親自提筆，寫下署名的毛筆字祝福掛軸，以及送上愛的抱抱，祝福話語包含「祝妳變有錢人」、「相信我，妳永遠都會是漂亮的」、「祝妳生日快樂」等；其他天生日上台的，則得到親口的生日祝福之外，還有朴珍榮精心挑選的生日禮物。
活動上，朴珍榮總計帶來《Coming Home》、《Cotton Candy》、《Letter》、《Medley》、《Our Miracle》、《Sleep Well》、《DIVE》等歌曲表演之外，還抽粉絲上台合照，對於抱抱、牽手等要求來者不拒，十足寵溺粉絲。他將於明天離台，班機不公開。